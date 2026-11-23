Alertés peu avant 6H du matin, les pompiers ont rapidement éteint l'incendie qui a endommagé environ 120 mètres carrés de l'établissement.
Une enquête pour "destruction volontaire par moyen dangereux" a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police nationale, a indiqué à l'AFP la procureure de la République d'Ajaccio, Fanny Floquet.
Un "dispositif incendiaire" avec une bouteille de gaz a été retrouvé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier, qui ajoute qu'il y a eu un changement de gestion de l'établissement il y a un mois.
Les incendies criminels visant des restaurants ou des bateaux, particulièrement de promenade en mer, sont très fréquents en Corse.
Pour le seul mois d'août, un bar d'Ajaccio, un restaurant de la plage de Pinarello, sur la commune de Sorbo Ocagnano (Haute-Corse) et une paillote installée depuis des décennies sur une plage d'Ajaccio, ont ainsi été la cible d'incendies criminels.
Lors d'une grande manifestation antimafia en mars à Ajaccio, un membre du collectif Massimu Susini rappelait qu'outre les assassinats notamment d'élus et de chefs d'entreprises, 80 restaurants de l'île ont été victimes en dix ans d'incendies criminels.
En janvier, le procureur d'Ajaccio de l'époque, Nicolas Septe, avait rappelé que la lutte contre les incendies volontaires figurait parmi "les priorités de l'action publique" en Corse, au même titre que "la criminalité organisée (...), les extorsions, mais aussi les saisies d'avoirs criminels".
Une enquête pour "destruction volontaire par moyen dangereux" a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police nationale, a indiqué à l'AFP la procureure de la République d'Ajaccio, Fanny Floquet.
Un "dispositif incendiaire" avec une bouteille de gaz a été retrouvé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier, qui ajoute qu'il y a eu un changement de gestion de l'établissement il y a un mois.
Les incendies criminels visant des restaurants ou des bateaux, particulièrement de promenade en mer, sont très fréquents en Corse.
Pour le seul mois d'août, un bar d'Ajaccio, un restaurant de la plage de Pinarello, sur la commune de Sorbo Ocagnano (Haute-Corse) et une paillote installée depuis des décennies sur une plage d'Ajaccio, ont ainsi été la cible d'incendies criminels.
Lors d'une grande manifestation antimafia en mars à Ajaccio, un membre du collectif Massimu Susini rappelait qu'outre les assassinats notamment d'élus et de chefs d'entreprises, 80 restaurants de l'île ont été victimes en dix ans d'incendies criminels.
En janvier, le procureur d'Ajaccio de l'époque, Nicolas Septe, avait rappelé que la lutte contre les incendies volontaires figurait parmi "les priorités de l'action publique" en Corse, au même titre que "la criminalité organisée (...), les extorsions, mais aussi les saisies d'avoirs criminels".
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