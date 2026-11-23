La natation corse était à l’honneur ce dimanche, à l’occasion d’une compétition organisée par le Comité départemental de natation, réunissant la première web-confrontation qualificative pour les championnats de France U13 et le championnat départemental Cismonte. Plus de 70 nageurs âgés de 6 à 16 ans, issus de Bastia Natation, du Cercle des Nageurs du Fiumorbu, d’Aqua Synchro Bastia et d’Olympic Nice Natation, étaient au rendez-vous.



Une journée marquée par plusieurs belles performances, à commencer par celle de Ghjuvanni Chiappe. Le nageur de Bastia Natation a établi une nouvelle meilleure performance régionale chez les 15 ans sur 50 mètres brasse, avec un chrono de 31''22, améliorant ainsi son précédent record de 31''68. De bon augure avant les championnats de France U18 en bassin de 25 mètres, qui se dérouleront du 8 au 12 décembre à Massy. Le jeune Bastiais y disputera quatre épreuves, les 50, 100 et 200 mètres brasse ainsi que le 200 mètres 4 nages.



Leandru Santini, licencié au Cercle des Nageurs du Fiumorbu, s'est lui aussi particulièrement illustré. Né en 2013, il a signé deux nouvelles meilleures performances départementales sur 200 mètres nage libre en 2'18''65 et sur 100 mètres brasse en 1'20''36. Un dernier chrono qui lui permet de décrocher une nouvelle qualification pour les championnats de France U13, prévus du 17 au 21 décembre à Cholet. Déjà qualifié sur les 50, 100 et 200 mètres dos ainsi que sur le 200 mètres 4 nages, il pourra donc prendre part à cinq épreuves lors de cette compétition nationale.



Autre qualification décrochée ce dimanche, celle de Laurina Leca. La nageuse de Bastia Natation a obtenu son billet pour les championnats de France U13 en réalisant un temps de 1'14''04 sur 100 mètres dos. Elle retrouvera ainsi Leandru Santini à Cholet, où tous deux représenteront la natation corse.



Avec une nouvelle meilleure performance régionale, deux meilleures performances départementales et plusieurs qualifications nationales, cette première confrontation de la saison s'est donc révélée encourageante pour les jeunes nageurs insulaires. Des résultats qui viennent récompenser le travail mené au sein des clubs et salués par le Comité départemental de natation, qui a félicité l'ensemble des participants et leurs entraîneurs, avant les prochaines échéances nationales du mois de décembre.

