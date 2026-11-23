A maghjina - A bellezza di Palmarella
La rédaction le Lundi 23 Novembre 2026 à 07:05
Depuis le col de Palmarella, le regard se perd entre les montagnes et les eaux paisibles du golfe de Girolata. Au-dessus de ce paysage sauvage, les nuages laissent filtrer quelques rayons de soleil, offrant un magnifique jeu d'ombre et de lumière.
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(Photo : Thierry ESTEVE)