U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 23 Novembre 2026 à 07:00
La Corse commence la semaine sous un violent libeccio, avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h sur les secteurs exposés et jusqu'à 170 km/h dans le Cap Corse. Les deux départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange jusqu'à au moins 10 heures. Le vent faiblira progressivement au fil de la journée, laissant place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)