Après plusieurs jours déjà marqués par de fortes rafales, le vent va de nouveau prendre un caractère tempêtueux sur l'île. Ce dimanche e, Météo-France a placé les deux départements corses en vigilance orange pour vents violents à compter de minuit et jusqu'à 10 heures lundi matin.



Selon les prévisions, les vents d'ouest vont progressivement se renforcer en fin d'après-midi et au cours de la soirée, avant d'atteindre leur maximum dans la seconde partie de la nuit et au petit matin. En Haute-Corse, des rafales comprises entre 110 et 130 km/h, pouvant localement atteindre 140 km/h, sont notamment attendues en Balagne, sur la chaîne centrale ainsi que sur la façade orientale, de Bastia à Porto-Vecchio.



C'est toutefois au Cap Corse que les conditions devraient être les plus difficiles, avec des rafales pouvant atteindre 140 à 160 km/h, « voire ponctuellement 170 km/h », précise la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué. Le vent devrait ensuite progressivement perdre en intensité dans la matinée de lundi.



En parallèle, les deux départements corses sont également concernés par une vigilance jaune pour le phénomène de vagues-submersion, qui doit se prolonger jusqu'à lundi à 16 heures.



Les premières conséquences de cet épisode venteux se font déjà sentir dans les transports aériens. Plusieurs vols au départ et à destination des aéroports de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés ou déroutés ce dimanche.



Face à ces conditions météorologiques, la préfète de Haute-Corse « appelle la population à la plus grande prudence et recommande de limiter les déplacements non indispensables pendant l'épisode ». Les autorités invitent également les habitants à « ranger ou fixer les objets exposés », à « éviter les abords des arbres et des chantiers » ainsi que les promenades en forêt et les sorties en montagne. Il est également recommandé d'« éviter toutes sorties en mer ».

