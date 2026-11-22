Courir, pousser, tirer, soulever… et recommencer. L'Hyrox ne laisse que peu de temps pour récupérer. Cette discipline sportive, qui associe huit kilomètres de course à pied à huit ateliers fonctionnels, attire progressivement de nouveaux adeptes en Corse. Encore peu connue du grand public sur l'île, elle commence pourtant à trouver son public, notamment dans les salles de sport et de CrossFit. À Ajaccio, Louis Nicoleau a découvert cette pratique à travers ses entraînements de CrossFit. Après s'y être préparé, il a participé à une compétition à Bordeaux en octobre. Pour progresser, il a notamment travaillé son principal point faible : la course à pied: " J'ai fait du fractionné à Vignetta, sur la piste d'athlétisme, mais aussi des sorties plus longues vers les Sanguinaires ou les Crêtes", explique-t-il. Déjà habitué au renforcement musculaire grâce au CrossFit, il a également rejoint une salle de fitness pour compléter sa préparation et travailler à son rythme.



Car l'Hyrox demande de mobiliser l'ensemble du corps. Entre les kilomètres parcourus et les différentes stations, les participants enchaînent notamment des exercices de poussée et de traction de traîneau, des fentes lestées ou encore des lancers de medecine-ball contre un mur. Un effort qui sollicite autant les capacités cardiovasculaires que la force musculaire. En tant que kinésithérapeute, Louis Nicoleau insiste toutefois sur l'importance de la préparation physique. Pour lui, cette discipline n'est pas nécessairement plus dangereuse qu'une autre. Les principaux risques restent liés à la fatigue et au surentraînement, notamment lorsque les sportifs cherchent à dépasser leurs limites sans préparation suffisante. "Comme dans tous les sports, il faut un renforcement physique. Dès qu'il y a des excès, il peut y avoir des dangers pour le corps ", rappelle-t-il.



À Bastia, Florian partage cet enthousiasme. Depuis environ un an, il prépare lui aussi cette discipline, en alternant les séances en salle et les entraînements en extérieur. Ce qui lui plaît particulièrement, c'est justement cette "diversité" des exercices et la possibilité de se dépasser à chaque séance. Il regrette cependant que la pratique ne soit pas davantage développée en Corse. Selon lui, l'île dispose de tout ce qu'il faut pour accueillir et faire connaître cette discipline. Pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour commencer: de la régularité, de l'entraînement et de la motivation peuvent déjà permettre de progresser.



