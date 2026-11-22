U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 22 Novembre 2026 à 07:00
Ce dimanche, le ciel sera largement nuageux sur l'ensemble de la Corse, avec des pluies attendues en matinée, principalement sur la façade occidentale, avant quelques éclaircies dans l'après-midi. Le vent d'ouest se renforcera nettement au fil de la journée, avec de violentes rafales attendues notamment en Balagne, dans le Cap Corse et l'Extrême-Sud
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Gabriel Sambroni)