En s’imposant 4 à 2 à domicile face à Villefranche Beaujolais à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 3, le Sporting Club de Bastia a certes pris les trois points de la victoire, mais s’est aussi rassuré sur ses capacités et la dynamique qu’il peut enclencher, a minima à la maison.



Si sur le papier, Villefranche, plus mauvaise défense du championnat, n’avait pas la tête des plus grosses écuries de Ligue 3, le club du Beaujolais a pris de court les Bastiais en inscrivant un premier but dès la 4ème minute. Le scénario catastrophe, qui s’est souvent répété depuis le début de saison, aurait pu sonner le glas des Turchini.



Pourtant, sur le terrain, les Bastiais n’ont rien lâché, que ce soit dans le jeu et même dans ce fameux mental qui a souvent fait défaut. Daouda Tamba permettra aux Bastiais d’égaliser à la 13ème minute et à Clément Rodrigues de prendre l’avantage avant la mi-temps. L’entame de la seconde ressemble à la première avec une égalisation dès le retour des vestiaires. Là aussi de courte durée, le doublé de Mohamed Boumaaoui offrira la victoire bastiaise. « Ce qu’il faut retenir ce soir, c’est qu’on a vu la force d’un groupe plutôt que d’une équipe. Si on arrive à garder cette exigence de groupe, on peut faire de grandes choses », a déclaré Miché Moretti, le coach bastiais, en conférence de presse d’après-match. Si les deux buts pris en début de chaque période ont mis l’équipe en difficulté, celui qui pousse son vestiaire à travailler l’animation offensive s’est dit satisfait que « les joueurs offensifs se créent des occasions » et puis : « quatre buts dont deux sur coups de pied arrêtés ».



Si sur le terrain, les choix tactiques ont fonctionné, celui qui laissera sa place à Ghislain Printant lundi pour retrouver sa place d’entraîneur adjoint a surtout salué « une équipe qui ne s’est pas effondrée, et un groupe qui a su réagir malgré la jeunesse. On peut avoir l’ambition de gagner chaque match ».



Après avoir de nouveau joué les pompiers de service, Miché Moretti laissera à son successeur deux victoires à domicile, les premières de la saison, et une défaite à Rouen. Mais aussi un nouveau souffle dans le vestiaire, des jeunes joueurs qui en veulent et enfin un esprit de combat sur le terrain. Son « héritage » : « Une équipe solidaire, soudée, qui commence à être sereine dans le jeu. On sait que quand on change de coach, il y a quelque chose qui se crée et Miché a su le garder sur les trois derniers matchs. Même à Rouen, on fait 60 minutes plutôt cohérentes, on ne trouve pas juste le chemin des filets », a commenté Anthony Roncaglia, le capitaine du Sporting Club de Bastia, qui dès lundi va accueillir Ghislain Printant avec à l’esprit : « La saison débute maintenant ». L’apport de Miché Moretti durant son intérim de trois matchs est indéniable dans ce début de championnat. L’intéressé l’a rappelé : « L’écusson est plus fort que n’importe quelle individualité ». Sur son futur rôle d’adjoint, il a rappelé ce qu’est le football moderne : « L’entraîneur adjoint n’est plus celui qui installe les plots à l’entraînement ».



À l’aube de la 14ème journée de Ligue 3, le Sporting Club de Bastia émarge à la 11ème place du classement. Avec 18 points au compteur, les Bastiais ont toute la latitude pour intégrer la première partie de tableau en cas de dynamique positive. Prochaine étape, un déplacement sur la pelouse de Fleury 91 le 5 décembre prochain.

