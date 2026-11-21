SC Bastia 4–2 Villefranche Beaujolais ( mi temps 2-1 )

Stade Armand Cesari. Arbitre : Abdelatif Kherradji

Buts

SC Bastia : Tamba (12ème), Rodrigues (44ème), Boumaaoui (54ème, 78ème)

Villefranche Beaujolais : Piquionne (4ème), Contena (csc 48ème)

Avertissements

SC Bastia : Alebate (90+3)

Ville Franche Beaujolais :

SC Bastia : Contena, Roncaglia, Petrignani, Zilliox (Djédjé 28ème), Akueson, Monnier, Makalou (Matseraka 69ème), Tamba (Diop 69ème), Fall, Boumaaoui (Alebate 84ème), Rodrigues (Belliandjou 85ème). Entraineur : Miché Moretti.

Villefranche Beaujolais : Péan, Bakari, Ngoubi, Tshibuabua, Laspalles, Etuin (Fofana 71ème), Diakité (Sabihi 71ème), Cachbach, Louzif (De Lima 71ème), Tabe, Piquionne. Entraineur : Hakim Malek



Le résumé du match

Il n’aura fallu que trois minutes aux joueurs de Villefranche pour ouvrir le score sur la pelouse de Furiani. Les Bastiais se sont fait cueillir d’entrée de jeu par Loïck Piquionne, très bien servi aux six mètres depuis la gauche par Adama Diakité. L’attaquant beaujolais se paiera le luxe de passer devant un Anthony Roncaglia qui n’aura plus qu’à regarder le ballon passer devant son gardien Sacha Contena (0-1, 4e).

Pour une fois, la réaction bastiaise ne se fera pas attendre. Servi au centre par Mohamed Boumaaoui, après un premier contrôle de la tête, Daouda Tamba finira d’achever à bout portant le portier de Villefranche et ramènera les Turchini à 1-1 (12e). Noah Zilliox sera obligé de quitter le terrain sur civière après avoir reçu un coup. David Djéjé le remplacera (28e).

Dans le jeu, après une première demi-heure très active du côté des deux équipes, de l’envie se faisait sentir dans l’animation offensive bastiaise avec Mohamed Boumaaoui, Isaac Monnier ou encore Clément Rodrigues. Pourtant, face à la pire défense du championnat, les nombreuses hésitations et un certain manque d’assurance se faisaient encore jour. Il faudra attendre la fin de la première période pour voir les doutes se dissiper et Clément Rodrigues donner l’avantage aux Bastiais (44e). La défense des Bleus a montré, de son côté, quelques trous et s’est montrée peu rassurante à certains égards… À la pause, l’arbitre renverra les équipes aux vestiaires avec l’avantage pour les Bastiais (2-1).



Un avantage que les Turchini ne garderont pas très longtemps. Saïd Bakari permettra à Villefranche d’égaliser à la 48e minute. Un ballon sur la transversale revenu sur la tête de Sacha Contena (2-2, 48e). Le match sera un véritable ping-pong entre les deux équipes. Mohamed Boumaaoui s’imposera de la tête à la 54e minute et redonnera l’avantage aux Bastiais (3-2, 54e). Sur le banc, Hamidou Makalou et Daouda Tamba laisseront leur place à Noam Matseraka et Serigne Diop (69e). Du côté de Villefranche, Hakim Malek, le coach, procédera à trois changements plus offensifs.

Galvanisés par trois buts et surtout par leur capacité à revenir au score, les Bastiais ont su se montrer plus entreprenants sur le terrain jusqu’à la fin de la rencontre. De nouveau sur corner, Mohamed Boumaaoui offrira le quatrième but bastiais de la rencontre (4-2, 78e). Quelques secondes plus tard, Clément Rodrigues, seul face au portier adverse, ratera la balle du 5-2. En fin de match, l'entrée des jeunes Ruben Belliandjou et Nolhann Alebate apporteront de la fraicheur sur la pelouse d'Armand Cesari et profiteront des grands espaces laissé vides par Villefranche pour maintenir la pression en fin de rencontre.

Face à Villefranche, les Bastiais ont remporté leur deuxième victoire de la saison à domicile, leur permettant de se hisser à la 11e place du classement avec 15 points.

Pour leur prochain match (14e journée), les Bastiais se déplaceront sur la pelouse de Fleury 91 pour la première de Ghislain Printant, qui prendra ses fonctions d’entraîneur à partir de lundi.







