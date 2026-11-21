A màghjina - U ventu suffia nant'à Calvi
La rédaction le Samedi 21 Novembre 2026 à 07:05
Au-dessus de Calvi, les nuages s'accrochent aux montagnes qui dominent la Balagne. Alors que de fortes rafales de vent balayent la Corse depuis plusieurs jours, le ciel offre un contraste saisissant entre les sombres nuages qui recouvrent les reliefs et les éclaircies qui illuminent encore le port et la ville.
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(Photo : Joëlle Petapermal)