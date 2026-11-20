Après-midi chargée pour les pompiers de Bastia. Ce vendredi soir, le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse indique que deux accidents de la circulation se sont produits sur la commune.



Un premier accident s'est produit vers 14h30 sur la RT11, dans le sens sud-nord, peu avant les établissements But. Selon le SIS 2B, deux voitures sont entrées en collision, faisant deux blessés légers. Un chef de groupe, deux ambulances des sapeurs-pompiers (VSAV) et un véhicule de secours routier ont été mobilisés sur place, aux côtés des services de police.



Un peu plus tard, vers 16 heures, un second accident s'est produit à proximité de la clinique vétérinaire de Lupino. Là encore, deux voitures ont été impliquées dans une collision. Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours avant d'être évacuée vers le centre hospitalier. Un VSAV, un véhicule de secours routier et les services de police sont intervenus.



Dans les deux cas, ces accidents ont entraîné des perturbations de la circulation dans les secteurs concernés.