« Il n’y a plus d’excuse pour ne pas signer le COSP »

Avec comme mission prioritaire : la signature du nouveau contrat d’obligation de service public (COSP). L’ancien contrat a pris fin le 31 août 2026 et son successeur, pourtant adopté par le conseil communautaire, n’a toujours pas été signé. Depuis, la continuité du réseau repose sur une mesure temporaire d’urgence, prolongée jusqu’à la fin novembre. « C’est la première mission à laquelle il devra s’atteler», indique la CAPA.





Les représentants syndicaux interrogés accueillent favorablement l’arrivée d’un spécialiste du transport. « On est contents que la CAPA ait enfin pris conscience qu’il fallait un véritable professionnel des transports à la tête de cette société », déclare Marie-Blanche Nicolai, secrétaire générale de la CGT Muvitarra. Elle estime que Jean-Baptiste Bartoli connaît le métier, les réseaux et les salariés : « C’est un directeur qui défendra pleinement les intérêts de la SPL» et espère qu’il pourra « s’atteler à la sauver».





Sébastien Cerati, délégué STC, partage ce constat : « Quand je suis rentré dans l’entreprise sous Transdev, c’était lui le directeur. C’est un professionnel du transport. » Il juge même que le choix pourrait être « l’une des meilleures décisions prises depuis la création de la SPL ». Mais son soutien reste prudent : « Il va enfin pouvoir signer le COSP, il n’y a plus d’excuse pour ne pas le faire », dit-il, tout en rappelant que le contrat suscite des inquiétudes financières. Le STC affirme avoir fait expertiser le projet et estime qu’il n’est « financièrement […] pas bon ». Le délégué met notamment en cause le transfert de risques vers la SPL et l’absence, selon lui, d’indexation suffisante des charges, en particulier face aux variations du prix du carburant : « Si ce contrat n’a pas été signé préalablement, c’est aussi et surtout parce qu’il y a des incohérences ». La CAPA, qui présente le contrat « comme une étape de transition et de maîtrise des coûts », devra donc expliquer comment elle entend répondre à ces réserves.





La billettique, autre chantier prioritaire



L’autre chantier annoncé concerne les recettes commerciales. La SPL dit constater une baisse des recettes alors que la fréquentation du réseau resterait stable. Elle souhaite notamment que le nouveau directeur remette à plat le fonctionnement de la billettique électronique, pour laquelle elle affirme avoir investi plus d’un million d’euros. Les syndicats contestent que le problème puisse être dissocié du matériel. « Depuis qu’ils ont mis cette billettique en place, on leur dit que ça ne marche pas », affirme Sébastien Cerati. Selon lui, deux prestataires interviennent sur des équipements qui devraient fonctionner ensemble, mais des bugs récurrents empêchent parfois la validation des titres. « Quand tu la mets en route le matin, une heure après, ça ne marche plus », résume-t-il.





Marie-Blanche Nicolai partage cette critique : elle estime que la Capa « doit reconnaître que les équipements commandés ne fonctionnent pas correctement » et insiste sur la distinction entre fréquentation et recettes : les bus seraient toujours aussi fréquentés, mais certains voyageurs ne pourraient pas valider leur ticket. Le diagnostic du futur directeur devra donc établir précisément d’où vient la perte de recettes et quelles corrections sont nécessaires. Jean-Baptiste Bartoli devrait être nommé pour une mission d’au moins 18 mois.

