U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 20 Novembre 2026 à 07:00
Le temps restera très agité ce vendredi en Corse, avec de fréquentes averses, notamment sur le relief, et un vent d'ouest particulièrement violent pouvant atteindre 100 à 130 km/h sur la façade orientale, voire 160 km/h sur le Cap Corse. Les deux départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange pour le vent jusqu'à 21 heures. Une accalmie progressive est attendue en soirée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)