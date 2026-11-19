Les motards, passionnés de cross-country, vont se retrouver samedi et dimanche sur les boucles de Petralonga, antres du Moto Club de l'Extrême Sud. Une échéance qui commencera dès samedi à 10 heures par les vérifications techniques et administratives pour les plus jeunes des pilotes de 50 à 85cc en passant par les 65cc. À 13 heures, ces jeunes concurrents monteront en selle pour les courses qui leur seront dédiées.



Dimanche, les plus grands prendront la relève dès 7 heures pour ces mêmes vérifications techniques et administratives, avant le tour de reconnaissance et les différentes manches qui vont s'enchaîner à partir de 9h30. Individuels, duos, kids, espoirs et féminines s'affronteront lors d'une première manche de deux heures de course.



Une deuxième manche se disputera l'après-midi, à partir de 13h30, cette fois pour trois heures de course.



Le circuit de Petralonga ne manque pas d'atouts, avec des parties rapides dans le banderolé, mais aussi des passages plus techniques sur le haut du tracé. Reste à savoir ce que décidera la météo, qui pourrait rebattre les cartes en rendant la course plus difficile encore.