Deux semaines après les intempéries qui ont meurtri Porto-Vecchio et sa région, Météo-France avait émis une alerte pluie-inondation, de 4 heures à 14 heures ce jeudi, prévoyant des cumuls de précipitations de 40 à 60 mm. La route d’Arca (D 659) a été à nouveau éprouvée, puisque submergée dans la matinée sur une centaine de mètres par le cours d’eau en crue. En conséquence, la route a été coupée par les services de la Collectivité de Corse, compte tenu du risque de se faire emporter au volant par le courant.
La route d’Arca rouvrira à la circulation dès que la rivière sera retournée dans son lit, ce qui n’était pas le cas dans l’après-midi. Ces deux dernières semaines, cet axe secondaire était utilisée par les riverains comme un itinéraire de substitution pour rejoindre le hameau de Murateddu, isolé après que les ponts de Bala et de Pascialella ont été en partie détruits dans les inondations des 4 au 6 novembre. Il n’y a désormais plus qu’une seule voie d’accès possible pour s’y rendre, via Sotta et la D 159.
Si l’épisode pluvieux est passé, l’alerte jaune reste de mise dans la soirée, la nuit et toute la journée de vendredi, en raison du vent cette fois. Le vent d’ouest soufflera en rafales, entre 100 et 130 km/h. Il ne devrait faiblir que dans la soirée de vendredi.
La route d’Arca rouvrira à la circulation dès que la rivière sera retournée dans son lit, ce qui n’était pas le cas dans l’après-midi. Ces deux dernières semaines, cet axe secondaire était utilisée par les riverains comme un itinéraire de substitution pour rejoindre le hameau de Murateddu, isolé après que les ponts de Bala et de Pascialella ont été en partie détruits dans les inondations des 4 au 6 novembre. Il n’y a désormais plus qu’une seule voie d’accès possible pour s’y rendre, via Sotta et la D 159.
Si l’épisode pluvieux est passé, l’alerte jaune reste de mise dans la soirée, la nuit et toute la journée de vendredi, en raison du vent cette fois. Le vent d’ouest soufflera en rafales, entre 100 et 130 km/h. Il ne devrait faiblir que dans la soirée de vendredi.
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