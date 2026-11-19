L’Église de Corse est en deuil. L’abbé Gaston Pietri est décédé ce mercredi à l’âge de 97 ans. Originaire de Sisco, en Haute-Corse, il avait été ordonné prêtre en 1954 et avait depuis consacré plus de 70 années de sa vie à l’Église catholique, exerçant de nombreuses responsabilités en Corse comme sur le continent.



Après avoir notamment été aumônier du lycée Fesch à Ajaccio, il avait occupé les fonctions de directeur du Centre national de l’enseignement religieux, puis de secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, chargé des questions pastorales. Il avait également dirigé l’Institut pastoral d’études religieuses de l’Université catholique de Lyon, avant d’exercer plusieurs responsabilités diocésaines en Corse, notamment celles de chancelier et d’administrateur diocésain.



Mais au-delà de son ministère religieux, Gaston Pietri était aussi connu pour ses engagements humanistes et ses prises de position dans les débats qui traversaient la société corse. Une dimension que la Ligue des droits de l’Homme (LDH) de Corse a tenu à rappeler dans un communiqué publié à la suite de sa disparition. « C’est avec une profonde tristesse que la Ligue des droits de l’Homme de Corse a appris le décès de Gaston Pietri. Ensemble, nous avons tant cheminé. Pour certaines et certains d’entre nous, il était un ami et nos rencontres des moments de complicité joyeuse », écrit l’association.



« Gaston aimait les autres passionnément », poursuit la LDH, en rappelant une tribune publiée il y a dix ans dans le journal La Croix, dans laquelle le prêtre avait cité ces mots d’Elie Wiesel : « Quiconque a besoin d’un refuge doit être le bienvenu là où je suis. S’il est étranger chez moi, je le serai aussi ». Une citation qui, selon l’association, résumait son engagement. « Il était meurtri par les temps inquiétants que nous vivons. Pourtant, ses paroles étaient toujours celles d’un réconfort puisé dans une recherche jamais abandonnée de l’humain. Sachons garder de lui cette puissante leçon de vie », ajoute-t-elle.



Le Partitu di a Nazione Corsa (PNC) a également rendu hommage à celui qu’il décrit comme « una voce testimone di a fede d’un populu », une voix témoin de la foi d’un peuple. Dans un communiqué rédigé en langue corse, le parti nationaliste salue un homme engagé dans les débats de la société insulaire, attaché aux valeurs humanistes et au dialogue, qui avait notamment pris position contre la justice d’exception française. Il rappelle également la force de ses écrits en faveur de la démocratie, de la justice sociale et de la fraternité. « Addiu addiu o sgiò curà. Oghje preghemu intristiti è pietosi per un prete Corsu chì si ne và », conclut le PNC.





Un temps de recueillement auprès du défunt sera organisé à partir du lundi 23 novembre à 14h30, à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, près de la cathédrale d’Ajaccio, où une veillée de prière aura lieu à 18 heures. Les obsèques seront célébrées mardi 24 novembre à 10h30 en la cathédrale Santa Maria Assunta d’Ajaccio. Une seconde messe se tiendra mercredi 25 novembre à 14h30 en l’église San Martinu de Sisco, avant l’inhumation dans le tombeau familial.