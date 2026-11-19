Inondations : Porto-Vecchio chiffre les dégâts et engage sa reconstruction

Julien Castelli le Jeudi 19 Novembre 2026 à 12:00

Trente à quarante millions d’euros de réparations lourdes, 65 sinistres recensés et cinq chantiers prioritaires : dix jours après les inondations, Jean-Christophe Angelini a inventorié le gros des dégâts provoqués par la catastrophe sur le territoire porto-vecchiais. Pour le maire, la reconstruction doit être menée en parallèle sur plusieurs fronts. Il s'engage à faire connaître les modalités précises des projets, le calendrier et le coût affiné de la reconstruction avant la fin de l'année.