65 sinistres recensés, dont 56 concernent des voies et ouvrages routiers et 9 des équipements structurants : les dégâts causés par les inondations sur les infrastructures publiques porto-vecchiaises sont particulièrement visibles et impactent considéralement le quotidien des Porto-Vecchiais. En dix jours, « 31 interventions d’entreprises ont été commandées en urgence, ainsi que 9 diagnostics d’ouvrage », liste Jean-Christophe Angelini, conscient de la nécessité d’aller « plus vite encore » dans les mois à venir, pour ne pas rendre des situations d’isolement social encore plus délicates qu’elles ne le sont aujourd’hui, pénaliser des activités économiques ou bien, sur la route, laisser perdurer des itinéraires bis gourmands en carburant.
Dans cette forêt de priorités, cinq urgences ont été listées : le pont de Bala, qui relie le hameau de Murateddu au centre de Porto-Vecchio. Emporté par les flots, il va être reconstruit : « On a un certain nombre de relevés qui ont été réalisés. D’autres sont en attente et un marché a été passé, avec les maîtrises d’oeuvres pour les études préalables », a annoncé le maire.
Le pont de Pascialella, qui permet aussi de rejoindre Murateddu via un autre hameau, Palavesa, va également être reconstruit. « On pensait que quelques gros travaux nous permettraient de le rendre à nouveau utilisable, mais non. Il est tellement fragilisé, qu’il n’est plus question de l’emprunter, même après réparations. » Compte tenu des dégâts subis sur ces deux ponts, les deux routes sur lesquels ils se trouvent sont coupées depuis les intempéries, isolant Murateddu. Fort heureusement, la route du pont d’Arca a pu être remise en état rapidement, ce qui permet aujourd’hui de pouvoir accéder à ce village dans des délais raisonnables. Conséquence aujourd'hui, la circulation à Arca-Pianedda, « c’est Brooklyn », se désole Jean-Christophe Angelini : « Ce n’est pas tenable, mais on n’a pas de solution. » Si ce n’est d’engager dès que possible les réparations : « L’idée, c’est de lancer les chantiers de Bala et de Pascialella concomitemment, tout en continuant à sécuriser la route d’Arca. »
Sur le port, des dégâts aussi
Troisième priorité : la route de Piccovaggia, qui a été engloutie par les flots pendant près d’une semaine. « Elle va donner lieu à des études approfondies, on n’est pas aujourd’hui en mesure de dire dans quel état structurel elle se trouve. » Ce qui fait grimacer le maire : « Je préfère être pessimiste que de raconter des histoires aux Porto-Vecchiais. » Le plan de reconstruction implique de refaire « au moins 20 km de routes » sur un réseau communal de 145 km.
Sur le port, des dégâts préoccupants ont également été relevés, notamment sur le quai Syracuse, unique voie d’accès au port de commerce. « Aujourd’hui, le quai est plus que fragilisé. Il faut le conforter, le mettre en sécurité. Un ouvrage provisoire va être réalisé, puis un diagnostic géotechnique et structurel du mur de quai », précise le maire. « L’enjeu est structurel mais aussi écologique. Il y a l’étier des marais salants et toute la zone du port en chantier… Il faut qu’on soit extrêmement prudent, nonobstant le passage des poids lourds. »
Enfin, la dernière priorité, sans aucune hiérarchie entre elles, c’est la station d’épuration de Nota et ses abords. « La situation est assez catastrophique, confie jean-Christophe Angelini. Il y a des conséquences immédiates, je vous fais pas de dessin... Ces conséquences, on est en train de les contenir, de les limiter et de les traiter. »
"Trente à quarante millions"
Pour l’heure, les modalités des projets associés à chacune de ces cinq urgences ne sont pas encore connues, ni les coûts, ni les délais. « Je m’engage à les fournir avant la fin de l’année », a déclaré le maire lors du conseil municipal, qui évalue le coût de la reconstruction à « trente à quarante millions d’euros de réparations lourdes ». Il tient à rassurer le contribuable : « Nous ne ferons pas supporter aux Porto-Vecchiais au sens d’une augmentation des taux de fiscalité locale le coût de la reconstruction, au sens d’une augmentation des taux de fiscalité locale. » La commune devrait avoir recours à l’emprunt, « mais je ne souhaite pas que ça vienne impacter trop lourdement notre trajectoire de reconstruction », a prévenu le premier magistrat de la ville. Il souhaite organiser « dans les meilleurs délais » une réunion dédiée au financement de la reconstruction : « J’ai écrit au président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, ainsi qu’au préfet de Corse. » Quelles que soient les décisions qui en découleront, « on n’annulera pas tout ce que nous avions prévu » en matière d’investissement, a voulu rassurer le maire, qui fait donc la promesse d’une reconstruction rapide, quoi qu’il en coûte, et sans impact sur les projet structurants pour sa ville.
Après avoir délivré toutes ces informations et déroulé son plan d’action, Jean-Christophe Angelini a donné la parole aux trois groupes d’opposition. Georges Mela s’est dit inquiet « des délais ». Guy-Marc Nicolaï a lui insisté sur la nécessité de reconstruire en anticipant sur les phénomènes climatiques futurs : « On dit que ce sont des évenements exceptionnels mais je crains que ce soit de moins en moins exceptionnel à l’avenir. Trente à quarante millions, je pense que c’est un minimum. » Enfin, Michel Chiocca a posé deux questions : quid des routes de la Chiappa et de Porra, également détériorées par les intempéries ? Et « être reconnu en état de catastrophe naturelle, est-ce que ça va nous permettre d’avoir des facilités d’attribution de marchés publics ? » Sur la prise en charge des routes endommagées, Jean-Christophe Angelini lui a répondu que la liste n’était pas exhaustive : « Il faudra aussi sécuriser la route d’Arca, la route de Palavesa… Et d’autres encore. » Quant à savoir si l’état de reconnaissance naturelle permettra d’accélérer les choses, il a répondu par la négative : « Les délais sont accélérés pour les particuliers ou artisans. Pour la commune, ce régime nous permet seulement de bénéficier d’un cadre plus agile, au titre des polices d’assurances et des modalités de dépenses de réparation. » Avant de conclure, fataliste, en référence à un chantier récent, spectaculaire et mené en un temps record : « Ce n’est pas la jurisprudence Notre-Dame, malheureusement... »
Dans cette forêt de priorités, cinq urgences ont été listées : le pont de Bala, qui relie le hameau de Murateddu au centre de Porto-Vecchio. Emporté par les flots, il va être reconstruit : « On a un certain nombre de relevés qui ont été réalisés. D’autres sont en attente et un marché a été passé, avec les maîtrises d’oeuvres pour les études préalables », a annoncé le maire.
Le pont de Pascialella, qui permet aussi de rejoindre Murateddu via un autre hameau, Palavesa, va également être reconstruit. « On pensait que quelques gros travaux nous permettraient de le rendre à nouveau utilisable, mais non. Il est tellement fragilisé, qu’il n’est plus question de l’emprunter, même après réparations. » Compte tenu des dégâts subis sur ces deux ponts, les deux routes sur lesquels ils se trouvent sont coupées depuis les intempéries, isolant Murateddu. Fort heureusement, la route du pont d’Arca a pu être remise en état rapidement, ce qui permet aujourd’hui de pouvoir accéder à ce village dans des délais raisonnables. Conséquence aujourd'hui, la circulation à Arca-Pianedda, « c’est Brooklyn », se désole Jean-Christophe Angelini : « Ce n’est pas tenable, mais on n’a pas de solution. » Si ce n’est d’engager dès que possible les réparations : « L’idée, c’est de lancer les chantiers de Bala et de Pascialella concomitemment, tout en continuant à sécuriser la route d’Arca. »
Sur le port, des dégâts aussi
Troisième priorité : la route de Piccovaggia, qui a été engloutie par les flots pendant près d’une semaine. « Elle va donner lieu à des études approfondies, on n’est pas aujourd’hui en mesure de dire dans quel état structurel elle se trouve. » Ce qui fait grimacer le maire : « Je préfère être pessimiste que de raconter des histoires aux Porto-Vecchiais. » Le plan de reconstruction implique de refaire « au moins 20 km de routes » sur un réseau communal de 145 km.
Sur le port, des dégâts préoccupants ont également été relevés, notamment sur le quai Syracuse, unique voie d’accès au port de commerce. « Aujourd’hui, le quai est plus que fragilisé. Il faut le conforter, le mettre en sécurité. Un ouvrage provisoire va être réalisé, puis un diagnostic géotechnique et structurel du mur de quai », précise le maire. « L’enjeu est structurel mais aussi écologique. Il y a l’étier des marais salants et toute la zone du port en chantier… Il faut qu’on soit extrêmement prudent, nonobstant le passage des poids lourds. »
Enfin, la dernière priorité, sans aucune hiérarchie entre elles, c’est la station d’épuration de Nota et ses abords. « La situation est assez catastrophique, confie jean-Christophe Angelini. Il y a des conséquences immédiates, je vous fais pas de dessin... Ces conséquences, on est en train de les contenir, de les limiter et de les traiter. »
"Trente à quarante millions"
Pour l’heure, les modalités des projets associés à chacune de ces cinq urgences ne sont pas encore connues, ni les coûts, ni les délais. « Je m’engage à les fournir avant la fin de l’année », a déclaré le maire lors du conseil municipal, qui évalue le coût de la reconstruction à « trente à quarante millions d’euros de réparations lourdes ». Il tient à rassurer le contribuable : « Nous ne ferons pas supporter aux Porto-Vecchiais au sens d’une augmentation des taux de fiscalité locale le coût de la reconstruction, au sens d’une augmentation des taux de fiscalité locale. » La commune devrait avoir recours à l’emprunt, « mais je ne souhaite pas que ça vienne impacter trop lourdement notre trajectoire de reconstruction », a prévenu le premier magistrat de la ville. Il souhaite organiser « dans les meilleurs délais » une réunion dédiée au financement de la reconstruction : « J’ai écrit au président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, ainsi qu’au préfet de Corse. » Quelles que soient les décisions qui en découleront, « on n’annulera pas tout ce que nous avions prévu » en matière d’investissement, a voulu rassurer le maire, qui fait donc la promesse d’une reconstruction rapide, quoi qu’il en coûte, et sans impact sur les projet structurants pour sa ville.
Après avoir délivré toutes ces informations et déroulé son plan d’action, Jean-Christophe Angelini a donné la parole aux trois groupes d’opposition. Georges Mela s’est dit inquiet « des délais ». Guy-Marc Nicolaï a lui insisté sur la nécessité de reconstruire en anticipant sur les phénomènes climatiques futurs : « On dit que ce sont des évenements exceptionnels mais je crains que ce soit de moins en moins exceptionnel à l’avenir. Trente à quarante millions, je pense que c’est un minimum. » Enfin, Michel Chiocca a posé deux questions : quid des routes de la Chiappa et de Porra, également détériorées par les intempéries ? Et « être reconnu en état de catastrophe naturelle, est-ce que ça va nous permettre d’avoir des facilités d’attribution de marchés publics ? » Sur la prise en charge des routes endommagées, Jean-Christophe Angelini lui a répondu que la liste n’était pas exhaustive : « Il faudra aussi sécuriser la route d’Arca, la route de Palavesa… Et d’autres encore. » Quant à savoir si l’état de reconnaissance naturelle permettra d’accélérer les choses, il a répondu par la négative : « Les délais sont accélérés pour les particuliers ou artisans. Pour la commune, ce régime nous permet seulement de bénéficier d’un cadre plus agile, au titre des polices d’assurances et des modalités de dépenses de réparation. » Avant de conclure, fataliste, en référence à un chantier récent, spectaculaire et mené en un temps record : « Ce n’est pas la jurisprudence Notre-Dame, malheureusement... »