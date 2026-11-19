Cette année, les chalets seront installés du 4 au 24 décembre sur l’espace habituellement réservé aux maraîchers, près du marché couvert et de la halle gourmande. L’idée de la municipalité est de réunir les artisans, les stands de restauration et ceux de boissons dans un même espace. Michèle Caprioli explique « vouloir répondre à la légère baisse de fréquentation constatée en 2025 et éviter que certains exposants se sentent isolés ». Le nouvel emplacement doit aussi limiter les désagréments liés à la boue en cas de pluie.
Pour Alexandra, créatrice de bijoux, cette nouvelle organisation peut être une occasion de retrouver une fréquentation plus importante. Elle connaît bien le rendez-vous ajaccien, auquel elle participe depuis plusieurs années. « C’est un marché incontournable de l’année si on a la chance d’être choisi », souligne-t-elle, heureuse d’y revoir des clients fidèles. Mais l’exposante garde en mémoire une édition précédente plus difficile, autour de la place Foch : « L’année dernière, c’est vrai que la fréquentation était en baisse et nous nous sommes sentis un peu à l’écart à certaines heures de la journée. ».
Le rapprochement entre les différents types de chalets lui semble donc prometteur, à condition que les flux de visiteurs ne nuisent pas aux stands d’artisanat. « Se retrouver mélangés avec les autres exposants, notamment de la restauration et de la vente de boissons, peut être un atout. Mais il ne faut pas non plus que cela perturbe notre clientèle en créant des attroupements aux alentours des stands. J’attends donc de voir ce que cela va donner avant de me prononcer.»
« Il fallait de la nouveauté »
Laurent, qui disposera, lui d’un chalet de vente de boissons, accueille avec plus d’entrain le changement. « Il fallait de la nouveauté », estime-t-il. Selon lui, l’ancien format ne parvenait plus à faire vivre le marché dans son ensemble : « Les gens avaient tendance à se regrouper devant la scène et beaucoup se sentaient mis à l’écart. » Le nouveau dispositif doit, espère-t-il, répartir davantage les visiteurs et installer une ambiance festive au-delà du seul espace des concerts. « On a aussi demandé à la Ville de revoir les horaires car en fermant à 20 heures l’année dernière, on envoyait les Ajacciens sur un autre marché de la Rive Sud ».
Message bien reçu, en dehors des trois nocturnes prévues jusqu’à minuit, le marché fermera donc ses portes à 21 heures la semaine et 22 heures le week-end. « Chaque année, dès la fin du marché, on envoie une enquête de satisfaction aux exposants pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avons donc élargi les horaires jusque’à 21 heures pour permettre aux visiteurs d’arriver sur le marché avant la fermeture. Après, on ne veut surtout pas faire concurrence aux autres établissements du centre-ville, c’est pour cela qu’il y a quand même quelques contraintes horaires », détaille Michèle Caprioli.
Car pour beaucoup, l'enjeu est également économique dans un contexte national mais aussi local, très tendu. « On attend beaucoup de ce marché après un automne difficile dans nos établissements du centre-ville », confie un autre exposant, gérant d’un établissement à Ajaccio.. Sans attendre de miracle, il espère que les trois semaines de l’événement permettront de renflouer un peu la trésorerie. « On sait que le pouvoir d’achat des Ajacciens est en berne. Malgré tout, j’espère que ces trois semaines nous permettront de dégager un peu de trésorerie. »
La programmation et les animations annoncées doivent contribuer à attirer les familles et à rythmer les journées : A casa di Babbu Natali, le Grinch à l’apéro, des ateliers pour enfants, la Scola di Cantu, le City Trail ou encore un hommage à Pierre-Antoine d’Orazio, disparu tragiquement il y a peu. La Ville annonce également, pêle-mêle, une patinoire, des jeux pour enfants, un ciel étoilé, une passerelle transformée en tunnel lumineux et plusieurs soirées musicales. Il ne reste plus qu’à patienter quelques semaines.