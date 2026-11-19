Le marché de Noël d’Ajaccio change de visage. Mardi soir, dans la salle du conseil municipal, la Ville a présenté aux exposants les grandes lignes de l’édition 2026. Autour de Michèle Caprioli, cheffe de cabinet chargée de l’organisation de l’événement, étaient notamment présents les élus Stéphane Vannucci, Christelle Combette et Charly Voglimacci, membres de la commission événementielle. Une cinquantaine d’artisans et de commerçants ont ainsi pu prendre connaissance du nouveau format, des horaires et des consignes qui encadreront leur présence.



Cette année, les chalets seront installés du 4 au 24 décembre sur l’espace habituellement réservé aux maraîchers, près du marché couvert et de la halle gourmande. L’idée de la municipalité est de réunir les artisans, les stands de restauration et ceux de boissons dans un même espace. Michèle Caprioli explique « vouloir répondre à la légère baisse de fréquentation constatée en 2025 et éviter que certains exposants se sentent isolés ». Le nouvel emplacement doit aussi limiter les désagréments liés à la boue en cas de pluie.





Pour Alexandra, créatrice de bijoux, cette nouvelle organisation peut être une occasion de retrouver une fréquentation plus importante. Elle connaît bien le rendez-vous ajaccien, auquel elle participe depuis plusieurs années. « C’est un marché incontournable de l’année si on a la chance d’être choisi », souligne-t-elle, heureuse d’y revoir des clients fidèles. Mais l’exposante garde en mémoire une édition précédente plus difficile, autour de la place Foch : « L’année dernière, c’est vrai que la fréquentation était en baisse et nous nous sommes sentis un peu à l’écart à certaines heures de la journée. ».



Le rapprochement entre les différents types de chalets lui semble donc prometteur, à condition que les flux de visiteurs ne nuisent pas aux stands d’artisanat. « Se retrouver mélangés avec les autres exposants, notamment de la restauration et de la vente de boissons, peut être un atout. Mais il ne faut pas non plus que cela perturbe notre clientèle en créant des attroupements aux alentours des stands. J’attends donc de voir ce que cela va donner avant de me prononcer.»

