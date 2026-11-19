La vigilance est de nouveau de mise en Haute-Corse. Alors qu'un nouvel épisode pluvio-orageux touche l'île depuis cette nuit, Météo France a placé le département en vigilance orange pour le risque de crues sur le Tavignanu et ses affluents ce jeudi matin. Selon Vigicrues, « une crue forte est prévue sur le Tavignano et ses affluents amonts », dans un contexte de sols déjà saturés par les précipitations des derniers jours. Une montée rapide des eaux est notamment attendue sur le Tavignanu, la Restonica et le Vecchio, avec un pic de crue prévu dans le courant de la matinée et jusqu'en début d'après-midi selon les secteurs.
#VigilanceMété Le Tavignano est placé en vigilance orange pour le paramètre crue jeudi 19 novembre 2026 . Une montée des eaux et un ruissellement important sont à prévoir sur le territoire. @sis_2b ℹ️ Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse : https://t.co/CC3vXtYxwF https://t.co/XIlYnPhIgy
— Prefet Haute-Corse (@Prefet2B) November 19, 2026
À Corte, les conséquences de ces fortes pluies se font déjà sentir. Le Tavignanu est une nouvelle fois sorti de son lit, submergeant notamment le pont de Baliri, déjà fragilisé par les intempéries de la semaine dernière. Face à cette situation, la municipalité a décidé de prendre plusieurs mesures de précaution. Le pont de Baliri a ainsi été fermé à la circulation et à l'ensemble des usagers, sa réouverture étant désormais conditionnée aux conclusions d'une expertise structurelle. L'accès aux berges du Tavignanu est également interdit jusqu'à nouvel ordre, tout comme la passerelle reliant le parking du campus Mariani à la piscine municipale et la partie basse du sentier du patrimoine, entre Scaravaglie et Baliri. « Nous appelons chacun à la plus grande vigilance et vous demandons de respecter strictement les interdictions, les barrières et la signalisation mises en place », insiste la Ville de Corte.
La montée des eaux a également entraîné une coupure temporaire de l'alimentation en eau potable dans le secteur de Baliri. La canalisation qui dessert ce quartier étant actuellement submergée, la régie Cort'Acqua a préféré interrompre la distribution par mesure de précaution, afin « d'éviter tout risque d'arrachement de la canalisation, qui pourrait entraîner la vidange des réservoirs ». `
De son côté, la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence face à cet épisode. « Une montée des eaux et un ruissellement important sont à prévoir sur le territoire concerné », prévient-elle dans un communiqué, en précisant que les cumuls de pluie à proximité du Golo font également l'objet d'une surveillance particulière, en raison d'une possible hausse du niveau du barrage. Les autorités déconseillent ainsi fortement toute activité nautique jusqu'à nouvel ordre et rappellent qu'il est impératif de ne pas s'engager sur une route immergée, à pied comme en voiture, ni de s'approcher des cours d'eau.
Par ailleurs, l'ensemble de la Corse reste placé en vigilance jaune pour les vents violents, les orages et les pluies-inondations, tandis que la Corse-du-Sud est également concernée par une vigilance jaune vagues-submersion jusqu'à 16 heures. Si les précipitations les plus soutenues devraient s'atténuer dans le courant de la journée, le vent pourrait encore se renforcer, avec des rafales susceptibles d'atteindre 120 km/h sur certains secteurs de la façade orientale et du Cap Corse. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue.
Les automobilistes sont invités à consulter régulièrement l'état du réseau routier sur inforoutes.isula.corsica.
⛈️[Météo] – Vigilance orange "Crues" 📍Cismonte 🗓️A compter du jeudi 19 novembre 🌐Feti casu, tenitevi à capu di l'evuluzione di a situazione : https://t.co/YYtneZaSgu et https://t.co/PeObIDpqM8 https://t.co/7pbfEV3cm5— Cullettività di Corsica (@CdC_Corsica) November 19, 2026