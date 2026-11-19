De son côté, la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence face à cet épisode. « Une montée des eaux et un ruissellement important sont à prévoir sur le territoire concerné », prévient-elle dans un communiqué, en précisant que les cumuls de pluie à proximité du Golo font également l'objet d'une surveillance particulière, en raison d'une possible hausse du niveau du barrage. Les autorités déconseillent ainsi fortement toute activité nautique jusqu'à nouvel ordre et rappellent qu'il est impératif de ne pas s'engager sur une route immergée, à pied comme en voiture, ni de s'approcher des cours d'eau.





Par ailleurs, l'ensemble de la Corse reste placé en vigilance jaune pour les vents violents, les orages et les pluies-inondations, tandis que la Corse-du-Sud est également concernée par une vigilance jaune vagues-submersion jusqu'à 16 heures. Si les précipitations les plus soutenues devraient s'atténuer dans le courant de la journée, le vent pourrait encore se renforcer, avec des rafales susceptibles d'atteindre 120 km/h sur certains secteurs de la façade orientale et du Cap Corse. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue.



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