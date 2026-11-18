Ce mercredi 18 novembre au conservatoire Henri-Tomasi, à Ajaccio, la première édition des Journées Résilience entend sensibiliser petits et grands aux risques naturels et technologiques
Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin dans nos mémoires pour se souvenir d'événements météorologiques particulièrement violents. Un été caniculaire, ponctué par des incendies réguliers, des épisodes de pluies intenses, des intempéries parfois brutales… Le changement climatique et ses conséquences ne sont plus une menace lointaine.
Comment réagir lorsque l'eau monte, qu'un feu se rapproche ou qu'un phénomène météorologique dangereux survient ? C'est tout l'objectif des Journées Résilience, organisées pour la première fois en Corse du 16 au 25 novembre. À Ajaccio, onze ateliers réunissent ce mercredi 18 novembre différents spécialistes autour de maquettes, d'expériences immersives et d'échanges avec le public, pour rendre la prévention plus concrète. « C'est important de développer la culture du risque. Ce n'est pas pour développer de l'anxiété dans le grand public, au contraire. Il faut se préparer, il faut connaître, savoir », souligne Patrick Bonicel, directeur du centre météorologique de Corse, à Météo-France.
Comprendre les alertes pour mieux réagir
Sur le stand de Météo-France, les visiteurs sont invités à revenir sur les quatre couleurs de vigilance, mais aussi sur les phénomènes concernés et les mécanismes qui conduisent à déclencher une alerte. Depuis septembre, certaines vigilances, notamment pour le vent, les orages, la pluie-inondation et la neige-verglas, peuvent désormais être établies à une échelle infra-départementale. « Cela permet d’être plus précis géographiquement et de mieux cibler les secteurs concernés », explique Patrick Bonicel.
Comment réagir lorsque l'eau monte, qu'un feu se rapproche ou qu'un phénomène météorologique dangereux survient ? C'est tout l'objectif des Journées Résilience, organisées pour la première fois en Corse du 16 au 25 novembre. À Ajaccio, onze ateliers réunissent ce mercredi 18 novembre différents spécialistes autour de maquettes, d'expériences immersives et d'échanges avec le public, pour rendre la prévention plus concrète. « C'est important de développer la culture du risque. Ce n'est pas pour développer de l'anxiété dans le grand public, au contraire. Il faut se préparer, il faut connaître, savoir », souligne Patrick Bonicel, directeur du centre météorologique de Corse, à Météo-France.
Comprendre les alertes pour mieux réagir
Sur le stand de Météo-France, les visiteurs sont invités à revenir sur les quatre couleurs de vigilance, mais aussi sur les phénomènes concernés et les mécanismes qui conduisent à déclencher une alerte. Depuis septembre, certaines vigilances, notamment pour le vent, les orages, la pluie-inondation et la neige-verglas, peuvent désormais être établies à une échelle infra-départementale. « Cela permet d’être plus précis géographiquement et de mieux cibler les secteurs concernés », explique Patrick Bonicel.
Sur le stand de Météo-France, les visiteurs sont invités à revenir sur les quatre couleurs de vigilance avec Patrick Bonicel, directeur du centre météorologique de Corse
Car derrière ces explications, l'enjeu est d'aider chacun à mieux comprendre ce qui se joue et surtout à savoir comment réagir. « Quand on sait, on se prépare mieux, donc on répond mieux au risque auquel on est exposé, tout simplement », résume-t-il.
Les dangers ne sont pas uniquement liés aux phénomènes naturels. Sur son stand, Mélanie Ducouret, adjointe au chef du service risques naturels et technologiques à la DREAL de Corse, cherche à faire découvrir au public une réalité parfois méconnue : celle des installations industrielles susceptibles de présenter des dangers importants.
« Les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a onze établissements Seveso sur l'île », constate-t-elle. À travers des vidéos et des explications, les visiteurs découvrent ces sites, les accidents majeurs qui peuvent s'y produire, les explosions ou encore les phénomènes dangereux auxquels ils peuvent être confrontés.
« On leur montre ce qui peut se passer et on leur explique comment on fait en sorte d'éviter que ces phénomènes dangereux puissent se produire sur nos établissements », détaille-t-elle. Une sensibilisation essentielle pour comprendre que les risques technologiques, liés aux activités humaines, font eux aussi partie des dangers auxquels la population peut être exposée.
Les dangers ne sont pas uniquement liés aux phénomènes naturels. Sur son stand, Mélanie Ducouret, adjointe au chef du service risques naturels et technologiques à la DREAL de Corse, cherche à faire découvrir au public une réalité parfois méconnue : celle des installations industrielles susceptibles de présenter des dangers importants.
« Les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a onze établissements Seveso sur l'île », constate-t-elle. À travers des vidéos et des explications, les visiteurs découvrent ces sites, les accidents majeurs qui peuvent s'y produire, les explosions ou encore les phénomènes dangereux auxquels ils peuvent être confrontés.
« On leur montre ce qui peut se passer et on leur explique comment on fait en sorte d'éviter que ces phénomènes dangereux puissent se produire sur nos établissements », détaille-t-elle. Une sensibilisation essentielle pour comprendre que les risques technologiques, liés aux activités humaines, font eux aussi partie des dangers auxquels la population peut être exposée.
Mélanie Ducouret, adjointe au chef du service risques naturels et technologiques à la DREAL de Corse, alerte sur les installations industrielles susceptibles de présenter des dangers importants
Des risques technologiques parfois méconnus
Sur le stand du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Héloïse Grellier, ingénieure en risques naturels, s'appuie sur une maquette pour simuler des chutes de blocs et de pierres. Les visiteurs peuvent observer comment des rochers dévalent une pente et menacent habitations ou routes, mais aussi découvrir les moyens de prévenir ces accidents. « Quand on demande aux collégiens si le terme “mouvement de terrain” leur dit quelque chose, en général, c'est non. Par contre, dès qu'on leur parle de chute de blocs, d'éboulement et qu'on leur montre des photos, ça leur parle davantage », observe-t-elle.
Un peu plus loin, des casques de réalité virtuelle permettent de revivre l'inondation exceptionnelle qui avait frappé l'avenue Noël-Franchini, à Ajaccio, en 2020. Une reconstitution qui permet de mesurer la force de l'eau et les conséquences d'un phénomène de ruissellement.
« On est complètement au cœur de l'inondation. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce type de phénomène et de voir les conséquences que ça peut avoir », explique Xavier Cesari, de l'Office de l'environnement de la Corse. L'occasion aussi de rappeler certains réflexes, notamment celui de ne pas encombrer les routes en allant chercher ses enfants à l'école, alors que les secours doivent pouvoir circuler par exemple.
Sur le stand du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Héloïse Grellier, ingénieure en risques naturels, s'appuie sur une maquette pour simuler des chutes de blocs et de pierres. Les visiteurs peuvent observer comment des rochers dévalent une pente et menacent habitations ou routes, mais aussi découvrir les moyens de prévenir ces accidents. « Quand on demande aux collégiens si le terme “mouvement de terrain” leur dit quelque chose, en général, c'est non. Par contre, dès qu'on leur parle de chute de blocs, d'éboulement et qu'on leur montre des photos, ça leur parle davantage », observe-t-elle.
Un peu plus loin, des casques de réalité virtuelle permettent de revivre l'inondation exceptionnelle qui avait frappé l'avenue Noël-Franchini, à Ajaccio, en 2020. Une reconstitution qui permet de mesurer la force de l'eau et les conséquences d'un phénomène de ruissellement.
« On est complètement au cœur de l'inondation. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce type de phénomène et de voir les conséquences que ça peut avoir », explique Xavier Cesari, de l'Office de l'environnement de la Corse. L'occasion aussi de rappeler certains réflexes, notamment celui de ne pas encombrer les routes en allant chercher ses enfants à l'école, alors que les secours doivent pouvoir circuler par exemple.
Au conservatoire, la compagnie Essentiel Éphémère présente « Oui, mais si ça arrivait… » dans laquelle une petite fille confrontée à différentes situations à risque découvre les comportements à adopter
Des messages qui passent aussi par le théâtre
La prévention passe également par les plus jeunes. Au conservatoire, la compagnie Essentiel Éphémère présente « Oui, mais si ça arrivait… », une pièce accessible dès six ans, dans laquelle une petite fille confrontée à différentes situations à risque découvre les comportements à adopter.
À la sortie, Nina et Alexandrina, toutes deux âgées de six ans, ont déjà retenu quelques consignes. « J'ai appris qu'il faut se protéger des inondations. Je crois que je savais qu'il fallait monter très haut et appeler les pompiers », raconte Nina. Alexandrina, elle, se souvient qu'il faut se mettre sous une table lorsqu'un objet tombe, ou rejoindre un endroit en hauteur si la rivière déborde.
Pour David, le père de la petite Nina, l'intérêt est justement de faire passer ces messages autrement. « Sur le principe, c'est toujours bien d'avoir de la prévention. Même si, par moments, c'est la scène humoristique qui va les faire rire, le message rentre. Je pense qu'en cas de situation, ils se rappelleront qu'il faut monter en hauteur, se mettre sous la table et tout ça », estime-t-il. Morgane, présente également, partage ce constat : « Il y a de petits messages qui sont ancrés. »
Cette première édition des Journées Résilience a vocation à être reconduite, avec l’ambition d’installer durablement une culture du risque sur le territoire. D’ici là, les rendez-vous se poursuivent dans plusieurs villes de Corse. Des ateliers pédagogiques sont notamment prévus ce jeudi au collège Maria de Peretti, à Porto-Vecchio, et au collège du Fium’Orbu.
La prévention passe également par les plus jeunes. Au conservatoire, la compagnie Essentiel Éphémère présente « Oui, mais si ça arrivait… », une pièce accessible dès six ans, dans laquelle une petite fille confrontée à différentes situations à risque découvre les comportements à adopter.
À la sortie, Nina et Alexandrina, toutes deux âgées de six ans, ont déjà retenu quelques consignes. « J'ai appris qu'il faut se protéger des inondations. Je crois que je savais qu'il fallait monter très haut et appeler les pompiers », raconte Nina. Alexandrina, elle, se souvient qu'il faut se mettre sous une table lorsqu'un objet tombe, ou rejoindre un endroit en hauteur si la rivière déborde.
Pour David, le père de la petite Nina, l'intérêt est justement de faire passer ces messages autrement. « Sur le principe, c'est toujours bien d'avoir de la prévention. Même si, par moments, c'est la scène humoristique qui va les faire rire, le message rentre. Je pense qu'en cas de situation, ils se rappelleront qu'il faut monter en hauteur, se mettre sous la table et tout ça », estime-t-il. Morgane, présente également, partage ce constat : « Il y a de petits messages qui sont ancrés. »
Cette première édition des Journées Résilience a vocation à être reconduite, avec l’ambition d’installer durablement une culture du risque sur le territoire. D’ici là, les rendez-vous se poursuivent dans plusieurs villes de Corse. Des ateliers pédagogiques sont notamment prévus ce jeudi au collège Maria de Peretti, à Porto-Vecchio, et au collège du Fium’Orbu.
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