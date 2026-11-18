Des messages qui passent aussi par le théâtre



La prévention passe également par les plus jeunes. Au conservatoire, la compagnie Essentiel Éphémère présente « Oui, mais si ça arrivait… », une pièce accessible dès six ans, dans laquelle une petite fille confrontée à différentes situations à risque découvre les comportements à adopter.



À la sortie, Nina et Alexandrina, toutes deux âgées de six ans, ont déjà retenu quelques consignes. « J'ai appris qu'il faut se protéger des inondations. Je crois que je savais qu'il fallait monter très haut et appeler les pompiers », raconte Nina. Alexandrina, elle, se souvient qu'il faut se mettre sous une table lorsqu'un objet tombe, ou rejoindre un endroit en hauteur si la rivière déborde.



Pour David, le père de la petite Nina, l'intérêt est justement de faire passer ces messages autrement. « Sur le principe, c'est toujours bien d'avoir de la prévention. Même si, par moments, c'est la scène humoristique qui va les faire rire, le message rentre. Je pense qu'en cas de situation, ils se rappelleront qu'il faut monter en hauteur, se mettre sous la table et tout ça », estime-t-il. Morgane, présente également, partage ce constat : « Il y a de petits messages qui sont ancrés. »



Cette première édition des Journées Résilience a vocation à être reconduite, avec l’ambition d’installer durablement une culture du risque sur le territoire. D’ici là, les rendez-vous se poursuivent dans plusieurs villes de Corse. Des ateliers pédagogiques sont notamment prévus ce jeudi au collège Maria de Peretti, à Porto-Vecchio, et au collège du Fium’Orbu.