« Derrière l’ARS, il y a avant tout des femmes et des hommes, des collègues, des familles, profondément choqués par cet acte ». Au lendemain de l'attentat qui a visé les locaux de l'Agence régionale de santé à Bastia, dans la nuit de lundi à mardi, les agents de l'établissement ont souhaité prendre la parole. Dans un communiqué publié ce mercredi ils font part de leur « profonde émotion » et condamnent « avec la plus grande fermeté cet acte de violence inacceptable ».
Alors qu'une explosion a endommagé la grille de la Maison des affaires sociales, où se trouvent les locaux de l'ARS, et qu'une inscription « ARS Fora FLNC UC » a été découverte à proximité, les personnels tiennent notamment à rappeler qu'ils sont eux aussi des habitants de l'île. « Nous vivons en Corse, nous y travaillons, nous y élevons nos enfants. Nous sommes aussi des habitants de cette île et des usagers du système de santé, confrontés aux mêmes préoccupations et aux mêmes difficultés que l’ensemble de la population », soulignent-ils.
Les agents rappellent également les missions qu'ils assurent quotidiennement, qu'il s'agisse du financement et de l'accompagnement des établissements de santé, de l'accès aux soins, de la prise en charge des personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi de la prévention et de la gestion des crises sanitaires. « Toutes ces actions poursuivent un même objectif : protéger la santé de la population, renforcer notre système de santé et réduire les inégalités entre les territoires », insistent-ils, en évoquant un travail « souvent discret » mené « avec conviction, au plus près des réalités et des besoins des habitants de notre île ».
« Nous comprenons que certaines orientations ou décisions peuvent susciter des incompréhensions ou des désaccords », affirment-ils par ailleurs en reprenant : « Cependant, si le débat et la critique sont légitimes et nécessaires, RIEN ne peut justifier le recours à la violence ou à l’intimidation et nous revendiquons que la sécurité et la dignité des agents doivent être défendues par tous ».
Malgré le choc provoqué par cet attentat, les agents assurent enfin vouloir poursuivre leur travail. « Cet attentat ne remet pas en cause le sens de notre engagement. Nous restons fiers de servir le Service Public et de travailler pour la santé des Corses », indiquent-ils, avant de réaffirmer leur volonté de continuer à exercer leurs missions « au service de tous les habitants de Corse ».
Pour rappel, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête ouverte à la suite de cet attentat.
Alors qu'une explosion a endommagé la grille de la Maison des affaires sociales, où se trouvent les locaux de l'ARS, et qu'une inscription « ARS Fora FLNC UC » a été découverte à proximité, les personnels tiennent notamment à rappeler qu'ils sont eux aussi des habitants de l'île. « Nous vivons en Corse, nous y travaillons, nous y élevons nos enfants. Nous sommes aussi des habitants de cette île et des usagers du système de santé, confrontés aux mêmes préoccupations et aux mêmes difficultés que l’ensemble de la population », soulignent-ils.
Les agents rappellent également les missions qu'ils assurent quotidiennement, qu'il s'agisse du financement et de l'accompagnement des établissements de santé, de l'accès aux soins, de la prise en charge des personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi de la prévention et de la gestion des crises sanitaires. « Toutes ces actions poursuivent un même objectif : protéger la santé de la population, renforcer notre système de santé et réduire les inégalités entre les territoires », insistent-ils, en évoquant un travail « souvent discret » mené « avec conviction, au plus près des réalités et des besoins des habitants de notre île ».
« Nous comprenons que certaines orientations ou décisions peuvent susciter des incompréhensions ou des désaccords », affirment-ils par ailleurs en reprenant : « Cependant, si le débat et la critique sont légitimes et nécessaires, RIEN ne peut justifier le recours à la violence ou à l’intimidation et nous revendiquons que la sécurité et la dignité des agents doivent être défendues par tous ».
Malgré le choc provoqué par cet attentat, les agents assurent enfin vouloir poursuivre leur travail. « Cet attentat ne remet pas en cause le sens de notre engagement. Nous restons fiers de servir le Service Public et de travailler pour la santé des Corses », indiquent-ils, avant de réaffirmer leur volonté de continuer à exercer leurs missions « au service de tous les habitants de Corse ».
Pour rappel, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête ouverte à la suite de cet attentat.
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