« Vous allez changer la Corse. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez le faire. » C’est avec ces mots que Cathy Albertini-Aldrovandi, la mère de Chloé, étudiante assassinée en février 2025 à Ponte-Leccia, s’est adressée aux élèves du collège Giraud à Bastia, lauréats de la première édition du Prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità. Lancé l’année dernière par l’Académie de Corse, ce prix entend récompenser les initiatives scolaires autour de la citoyenneté, de la lutte contre les violences et de la culture de la légalité. Pour départager les projets présentés par les établissements, le jury, composé entre autres de membres de la famille de Chloé, de représentants de l’université, de la Collectivité de Corse et de personnalités du monde éducatif et culturel, s’est appuyé sur des critères comme l’impact citoyen des initiatives, leur qualité pédagogique, leur créativité, leur dimension artistique et culturelle, l’engagement collectif des élèves et leur fidélité à l’esprit du prix.
Pour cette première édition, c’est le collège Giraud de Bastia qui a remporté le Grand Prix Chloé Aldrovandi. Les élèves ont notamment réalisé des affiches autour de la criminalité organisée et sa présence en Corse, exposées dans l’enceinte du gymnase. Un travail de sensibilisation qui leur a permis de s’emparer de ces questions et de réfléchir à leurs conséquences sur la société. Quatre autres établissements ont également été distingués. Le collège de L’Île-Rousse a reçu le prix Coup de cœur du jury, le lycée Laetitia d’Ajaccio une mention spéciale du jury, le lycée Jean-Paul-de-Rocca-Serra de Porto-Vecchio le prix de l’engagement citoyen et le collège du Taravo, à Petreto-Bicchisano, le prix de la créativité.
Pour les élèves, le sujet dépasse largement le cadre d’un projet scolaire. « En travaillant sur l’histoire de Chloé, on s’est rendu compte que ça pouvait arriver à tout le monde, et pas uniquement à des personnes qui sont dans la criminalité organisée », raconte Angelina, élève de troisième au collège Giraud. « On peut être touchés même si on n’a rien fait. »
« Des passeurs de mémoire et de combat »
Pour Cathy Albertini-Aldrovandi, cette première édition du Prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità revêt une dimension particulière. Derrière les travaux présentés, elle dit avoir perçu l'investissement progressif des élèves. « Je les imaginais en train de commencer, en train de râler, et au fur et à mesure des pages, en train de prendre conscience de ce que pouvait être ce prix et peut-être d'y mettre toute leur âme et tout leur cœur. On l'a bien ressenti, c'était très important pour nous. » Elle voit désormais en eux des relais pour faire vivre la mémoire de sa fille, mais aussi le combat engagé depuis sa disparition. « Ils sont aujourd’hui des passeurs de mémoire, mais aussi et surtout des passeurs de combat. C'est une transmission mémorielle, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la Corse. »
Un espoir qu'elle exprime sans détour : « J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui change. Ça ne peut passer que par eux. » Selon elle, « notre éducation, à nous les adultes, est faite. On voit très bien que ça a été jusqu'à cet ensauvagement où j'ai perdu mon enfant et où une partie de la Corse a perdu Chloé ». « On peut changer, mais ce qui va vraiment changer de manière prégnante et de manière efficace, c'est cette société, c'est eux, les enfants. Quand on est jeune, même quand on a après 15, 18 ou 20 ans, on va se souvenir de ce qu’il s'est passé. Ils vont s'en souvenir. Ils se souviendront peut-être d'une parole, d'un regard, et ils vont élever leurs enfants autrement. Du moins, je le souhaite. »
La remise du prix a également été accompagnée de la distribution d’un pin's spécialement imaginé pour l’occasion et offert aux élèves lauréats. Noir et blanc « pour représenter la bandera » selon Cathy Albertini-Aldrovandi, il est orné d’une étoile dorée « pour mon enfant, ma paillette » et forme la lettre C. « C’est toute une symbolique », confie-t-elle.
Du côté du rectorat, l'objectif est désormais de poursuivre cette dynamique et de faire grandir le Prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità. Les inscriptions pour la deuxième édition sont d'ores et déjà ouvertes, avec l'ambition de mobiliser davantage d'établissements et de faire de ces initiatives un rendez-vous durable de l'engagement citoyen des jeunes.
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