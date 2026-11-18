« Des passeurs de mémoire et de combat »





Pour Cathy Albertini-Aldrovandi, cette première édition du Prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità revêt une dimension particulière. Derrière les travaux présentés, elle dit avoir perçu l'investissement progressif des élèves. « Je les imaginais en train de commencer, en train de râler, et au fur et à mesure des pages, en train de prendre conscience de ce que pouvait être ce prix et peut-être d'y mettre toute leur âme et tout leur cœur. On l'a bien ressenti, c'était très important pour nous. » Elle voit désormais en eux des relais pour faire vivre la mémoire de sa fille, mais aussi le combat engagé depuis sa disparition. « Ils sont aujourd’hui des passeurs de mémoire, mais aussi et surtout des passeurs de combat. C'est une transmission mémorielle, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la Corse. »





Un espoir qu'elle exprime sans détour : « J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui change. Ça ne peut passer que par eux. » Selon elle, « notre éducation, à nous les adultes, est faite. On voit très bien que ça a été jusqu'à cet ensauvagement où j'ai perdu mon enfant et où une partie de la Corse a perdu Chloé ». « On peut changer, mais ce qui va vraiment changer de manière prégnante et de manière efficace, c'est cette société, c'est eux, les enfants. Quand on est jeune, même quand on a après 15, 18 ou 20 ans, on va se souvenir de ce qu’il s'est passé. Ils vont s'en souvenir. Ils se souviendront peut-être d'une parole, d'un regard, et ils vont élever leurs enfants autrement. Du moins, je le souhaite. »





La remise du prix a également été accompagnée de la distribution d’un pin's spécialement imaginé pour l’occasion et offert aux élèves lauréats. Noir et blanc « pour représenter la bandera » selon Cathy Albertini-Aldrovandi, il est orné d’une étoile dorée « pour mon enfant, ma paillette » et forme la lettre C. « C’est toute une symbolique », confie-t-elle.





Du côté du rectorat, l'objectif est désormais de poursuivre cette dynamique et de faire grandir le Prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità. Les inscriptions pour la deuxième édition sont d'ores et déjà ouvertes, avec l'ambition de mobiliser davantage d'établissements et de faire de ces initiatives un rendez-vous durable de l'engagement citoyen des jeunes.

