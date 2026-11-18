Les fortes rafales de vent qui touchent Bastia depuis plusieurs heures n'ont pas été sans conséquences. Dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 00h15, les sapeurs-pompiers de Bastia ont été appelés pour intervenir à l'angle des rues Napoléon et Jean Casale, où un échafaudage menaçait de s'effondrer sous la force du vent, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse ce mercredi matin.



Deux moyens du centre de secours principal de Bastia ont été mobilisés sur place, aux côtés d'une équipe des services municipaux, afin de procéder à la mise en sécurité de l'installation. Mais malgré cette intervention, l'échafaudage n'a pas résisté aux violentes rafales qui ont continué de souffler durant la nuit. Ce mercredi matin, une partie de la structure métallique était ainsi pliée et arrachée.



Selon le SIS 2B, aucune victime n'est à déplorer. La sécurisation de la zone relève désormais de l'entreprise chargée des travaux et de la municipalité.



Un autre incident a également été signalé rue Campinchi, où la chute d'une branche d'arbre a entraîné une interruption de la circulation.

