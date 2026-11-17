Françoise Gatel, Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation. Photo Paule Santoni.
De la bonne volonté, mais des positions cristallisées autour de lignes rouges qui semblent autant de murs infranchissables dans un timing très serré et un contexte électoral très compliqué. C’est ce qui ressort de la réunion qui s’est tenue pendant plus d’une heure trente à l’Hôtel Roquelaure à Paris sous l’égide de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel, pour essayer de sortir de l’impasse politique après le rejet par le Sénat du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République. Comme l’avait demandé la résolution solennelle votée à une large majorité par l’Assemblée de Corse le 4 novembre dernier, la ministre a réuni, mardi en milieu d’après-midi, les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les parlementaires corses. L’objectif pour le gouvernement était de renouer le fil de la discussion et trouver un chemin de compromis à court terme après le refus des nationalistes de repartir sur un nouveau round dans la même configuration que ceux du processus de Beauvau. Les trois parlementaires nationalistes corses, échaudés après la séquence sénatoriale, sont sortis de la réunion dans le même état d’esprit qu’ils y sont rentrés, entre scepticisme et pessimisme, même si tous les trois saluent uniment la détermination et l’engagement de la ministre Gatel.
On tourne en rond !
« La ministre a réaffirmé sa résolution d’aller jusqu’au bout du processus. Elle fait preuve de beaucoup de dynamisme et essaye de pousser l’affaire. Chacun des participants comprend qu’il y a une situation particulière en Corse et met de la bonne volonté, mais chacun reste aussi prisonnier de ses propres convictions et de ses propres limites. Beaucoup de gens sont terrorisés à l’idée de défaire la France. Ils imaginent que la France est tellement fragile que si on donne des institutions à la Corse, des institutions telles qu’elles existent un peu partout en Europe, la France risque de s’effondrer ! Nous, nous pensons que la France est riche de la diversité de ces territoires, mais on se trouve toujours face à un certain nombre de lignes rouges qui concernent le statut de la langue et le statut de résident parce que ce sont des principes qui sont difficiles à faire rentrer dans la Constitution française. Pour cela, il faudrait faire évoluer la Constitution, et donc, on revient à la case départ puisqu’il faut les trois cinquièmes du Congrès. Au vu du vote du Sénat, on comprend que ça sera difficile », commente Michel Castellani, député Femu a Corsica de la première circonscription de Haute Corse et membre du groupe LIOT. « On a l’impression de tourner un peu en rond, surtout si on tient compte du calendrier. On est à la mi-novembre, les fêtes de fin d’année approchent. Ensuite, on basculera très vite dans la campagne présidentielle. Donc, le moins que l’on puisse dire, c’est que le créneau est étroit ».
Des postures politiques
Un pessimisme partagé par Paulu Santu Parigi, sénateur Femu a Corsica de Haute Corse, qui représentait son groupe « Union centriste et Indépendants » : « On voit, d’un côté, une ministre qui a une volonté de déboucher sur quelque chose, mais elle n’en a pas la capacité, ni le pouvoir, parce que le pouvoir reste au Parlement. Donc, de là à penser que l’on trouvera une issue d’ici à la fin des sessions parlementaires découle du miracle. Tous les groupes se sont encore exprimés, même si certains, plutôt à gauche, semblaient avoir plus de compréhension sur ce qui s’est passé et pourraient à la limite, à la marge, revoir leur vote, est-ce que cela ferait une majorité au Sénat ? Je ne peux pas le préciser, encore moins l’affirmer aujourd’hui ! ». Le sénateur autonomiste, qui reste sur la même disposition qui l’a poussé à interrompre sa présence aux débats du Sénat, réaffirme que la Corse a besoin de propositions fortes. « Revenir bâtir sur les ruines d’un processus qui, pour moi, n’existe plus, alors qu’il faudrait repartir à zéro et avec un autre état d’esprit, cela me semble assez dur de composer avec tout ça et d’arriver à sortir quelque chose, sans que cela soit une compromission ou un reniement de notre part. Ce qui s’est passé au Sénat, c’est de la posture politique, on n’est pas en train de régler le problème d’une région, on joue l’avenir d’un certain nombre d’élus, notamment les élus de droite de la Corse ».
Des ambivalences
Des postures et des ambivalences que dénonce aussi Paul-André Colombani, député PNC de la seconde circonscription de Corse du Sud et membre du groupe LIOT : « Une méthode a été mise sur la table par madame Gatel qui s’est fortement engagée dans le processus et a mouillé le maillot. Parmi les gens autour de la table, certains nous ont beaucoup aidé et ont soutenu le processus. D’autres jouent sur des ambivalences et manquent de courage. Par exemple, le RN affirme qu’il est pour l’autonomie, mais l’autonomie insulaire sans pouvoir législatif. Nous avons réaffirmé que nous venons discuter d’un pouvoir législatif, tout le reste est secondaire ». Les parlementaires présents ont tous exprimé la volonté de parler directement avec les élus de la Corse, s’ils sont disponibles, pour savoir jusqu’où il est possible d’aller. La ministre a annoncé qu’elle organiserait cette rencontre d’ici à la fin du mois, peut-être le 27 ou le 30 novembre. « Est-ce que ça vaut le coup de monter la semaine prochaine ? Il va falloir que l’on en discute avec tous les représentants du comité stratégique », conclut dubitatif le député de l’Extrême-Sud. Cette réunion entre élus de la Corse et les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale était une exigence posée par la résolution solennelle. Peut-être est-ce la réunion de la dernière chance ?
N.M.
On tourne en rond !
« La ministre a réaffirmé sa résolution d’aller jusqu’au bout du processus. Elle fait preuve de beaucoup de dynamisme et essaye de pousser l’affaire. Chacun des participants comprend qu’il y a une situation particulière en Corse et met de la bonne volonté, mais chacun reste aussi prisonnier de ses propres convictions et de ses propres limites. Beaucoup de gens sont terrorisés à l’idée de défaire la France. Ils imaginent que la France est tellement fragile que si on donne des institutions à la Corse, des institutions telles qu’elles existent un peu partout en Europe, la France risque de s’effondrer ! Nous, nous pensons que la France est riche de la diversité de ces territoires, mais on se trouve toujours face à un certain nombre de lignes rouges qui concernent le statut de la langue et le statut de résident parce que ce sont des principes qui sont difficiles à faire rentrer dans la Constitution française. Pour cela, il faudrait faire évoluer la Constitution, et donc, on revient à la case départ puisqu’il faut les trois cinquièmes du Congrès. Au vu du vote du Sénat, on comprend que ça sera difficile », commente Michel Castellani, député Femu a Corsica de la première circonscription de Haute Corse et membre du groupe LIOT. « On a l’impression de tourner un peu en rond, surtout si on tient compte du calendrier. On est à la mi-novembre, les fêtes de fin d’année approchent. Ensuite, on basculera très vite dans la campagne présidentielle. Donc, le moins que l’on puisse dire, c’est que le créneau est étroit ».
Des postures politiques
Un pessimisme partagé par Paulu Santu Parigi, sénateur Femu a Corsica de Haute Corse, qui représentait son groupe « Union centriste et Indépendants » : « On voit, d’un côté, une ministre qui a une volonté de déboucher sur quelque chose, mais elle n’en a pas la capacité, ni le pouvoir, parce que le pouvoir reste au Parlement. Donc, de là à penser que l’on trouvera une issue d’ici à la fin des sessions parlementaires découle du miracle. Tous les groupes se sont encore exprimés, même si certains, plutôt à gauche, semblaient avoir plus de compréhension sur ce qui s’est passé et pourraient à la limite, à la marge, revoir leur vote, est-ce que cela ferait une majorité au Sénat ? Je ne peux pas le préciser, encore moins l’affirmer aujourd’hui ! ». Le sénateur autonomiste, qui reste sur la même disposition qui l’a poussé à interrompre sa présence aux débats du Sénat, réaffirme que la Corse a besoin de propositions fortes. « Revenir bâtir sur les ruines d’un processus qui, pour moi, n’existe plus, alors qu’il faudrait repartir à zéro et avec un autre état d’esprit, cela me semble assez dur de composer avec tout ça et d’arriver à sortir quelque chose, sans que cela soit une compromission ou un reniement de notre part. Ce qui s’est passé au Sénat, c’est de la posture politique, on n’est pas en train de régler le problème d’une région, on joue l’avenir d’un certain nombre d’élus, notamment les élus de droite de la Corse ».
Des ambivalences
Des postures et des ambivalences que dénonce aussi Paul-André Colombani, député PNC de la seconde circonscription de Corse du Sud et membre du groupe LIOT : « Une méthode a été mise sur la table par madame Gatel qui s’est fortement engagée dans le processus et a mouillé le maillot. Parmi les gens autour de la table, certains nous ont beaucoup aidé et ont soutenu le processus. D’autres jouent sur des ambivalences et manquent de courage. Par exemple, le RN affirme qu’il est pour l’autonomie, mais l’autonomie insulaire sans pouvoir législatif. Nous avons réaffirmé que nous venons discuter d’un pouvoir législatif, tout le reste est secondaire ». Les parlementaires présents ont tous exprimé la volonté de parler directement avec les élus de la Corse, s’ils sont disponibles, pour savoir jusqu’où il est possible d’aller. La ministre a annoncé qu’elle organiserait cette rencontre d’ici à la fin du mois, peut-être le 27 ou le 30 novembre. « Est-ce que ça vaut le coup de monter la semaine prochaine ? Il va falloir que l’on en discute avec tous les représentants du comité stratégique », conclut dubitatif le député de l’Extrême-Sud. Cette réunion entre élus de la Corse et les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale était une exigence posée par la résolution solennelle. Peut-être est-ce la réunion de la dernière chance ?
N.M.
-
Assassinat d’Antoine Sollacaro : Mickaël Ettori condamné à 15 ans de prison
-
"E Strade di l’Orientazione" à Borgo : les filières professionnelles veulent changer de regard
-
Journée mondiale du passager : les aéroports corses remercient ceux qui les font vivre
-
À Bastia, une nouvelle structure pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques
-
Semaine de l’industrie : à Ajaccio, les métiers du nautisme se dévoilent pour susciter des vocations