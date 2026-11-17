Choisir une voie professionnelle ne doit plus être synonyme de choix par défaut. C'est le message porté cette semaine au salon "E Strade di l’Orientazione", à Borgo. Destiné aux élèves de troisième du Cismonte, l'événement entend leur faire découvrir la diversité des formations proposées sur l'île, mais aussi leur permettre de se projeter dans des métiers parfois méconnus. Pour Véronique Millet, enseignante en sciences techniques médico-sociales, l'enjeu est avant tout de redonner confiance aux jeunes: "Ce bac professionnel est souvent vécu comme une orientation par défaut. Je voulais dire aux élèves que ça pouvait être vraiment une chance", explique-t-elle.
À travers cette formation, les élèves découvrent les métiers du sanitaire et du social, auprès des enfants, des personnes âgées ou encore des personnes en situation de handicap. Des secteurs qui offrent des débouchés, notamment dans un contexte de vieillissement de la population. L'enseignante insiste également sur la richesse humaine de ces professions, qui permettent de "se sentir utile". Elle encourage d'ailleurs ses élèves à poursuivre leurs études après le bac, notamment vers les formations d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI).
Déconstruire les préjugés
Cette volonté de revalorisation est également au cœur de la démarche de la Collectivité de Corse. Pour Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive chargée de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'orientation, il est essentiel de montrer aux jeunes que le territoire dispose d'un large éventail de possibilités: "C'est montrer que notre territoire n'est pas déconnecté, qu'il y a un large choix de formations", souligne-t-elle, citant notamment les secteurs maritime, de la restauration, de la sécurité ou encore de l'aide à la personne.
Au-delà de la découverte des métiers, le salon entend aussi rapprocher les élèves du monde professionnel et susciter des vocations. La conseillère exécutive rappelle que la voie professionnelle peut permettre à chacun de trouver un parcours qui lui correspond, en associant enseignements théoriques et expériences pratiques, notamment grâce aux stages. L'objectif est donc de faire tomber les barrières autour de ces filières et de rappeler qu'un parcours professionnel peut lui aussi être synonyme de réussite.
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