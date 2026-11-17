Cette volonté de revalorisation est également au cœur de la démarche de la Collectivité de Corse. Pour Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive chargée de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'orientation, il est essentiel de montrer aux jeunes que le territoire dispose d'un large éventail de possibilités: "C'est montrer que notre territoire n'est pas déconnecté, qu'il y a un large choix de formations", souligne-t-elle, citant notamment les secteurs maritime, de la restauration, de la sécurité ou encore de l'aide à la personne.



Au-delà de la découverte des métiers, le salon entend aussi rapprocher les élèves du monde professionnel et susciter des vocations. La conseillère exécutive rappelle que la voie professionnelle peut permettre à chacun de trouver un parcours qui lui correspond, en associant enseignements théoriques et expériences pratiques, notamment grâce aux stages. L'objectif est donc de faire tomber les barrières autour de ces filières et de rappeler qu'un parcours professionnel peut lui aussi être synonyme de réussite.

