Il est un peu plus de 17 heures lorsque les passagers du vol Marseille-Bastia débarquent à l’aéroport. À leur arrivée dans le hall, un comité d’accueil un peu particulier les attend. Pas de formalités supplémentaires ni de contrôle imprévu, mais une petite attention : des goodies distribués gratuitement aux voyageurs. Balles anti-stress, stylos, verres écoresponsables ou encore porte-clés… Ce mardi 17 novembre, les passagers sont à l’honneur à l’occasion de la Journée mondiale du passager. Une initiative symbolique, organisée pour la troisième année consécutive par les quatre aéroports corses. L’objectif est simple : remercier celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire vivre les plateformes aéroportuaires.

« S’il n’y a pas de passagers, il n’y a pas de vols et il n’y a pas d’aéroport non plus », résume Baptiste Marfisi, responsable qualité sécurité et environnement au sein de l’Établissement public de commerce et d’industrie de Corse (EPCI), gestionnaire des quatre aéroports insulaires.





Sur place, les voyageurs semblent apprécier la surprise. « Ils sont surpris quand on leur dit que c’est gratuit. Certains sortent même des billets de leur portefeuille », raconte-t-il. Si les cadeaux restent modestes, ils sont généralement accueillis avec le sourire. Les enfants apprécient particulièrement les petites balles, tandis que les adultes se tournent davantage vers les stylos ou les verres réutilisables. « Ce sont de petits gestes, mais les passagers sont contents et surpris », souligne-t-il. « Surtout que Paris n’est pas encore entré dans la démarche, donc les passagers qui arrivent d'Orly n’ont pas eu de cadeaux au départ. »





Une initiative qui prend de l'ampleur





Lancée il y a trois ans par l’aéroport de Nice, la Journée mondiale du passager s’est progressivement étendue aux plateformes membres de l’Union des aéroports francophones (UAF). D'une dizaine d'aéroports participants lors de la première édition, ils sont désormais 29 à prendre part à l'opération cette année. Le principe reste le même pour chacun : proposer une animation ou distribuer quelques cadeaux aux voyageurs, selon les moyens disponibles. Certains aéroports organisent des animations plus importantes, tandis que d'autres privilégient des gestes plus simples. Une manière de participer malgré les contraintes budgétaires auxquelles le secteur doit faire face. La démarche dépasse également les frontières françaises. Des plateformes européennes, notamment à Rome et au Luxembourg, prennent désormais part à cette journée, avec l'ambition de faire progressivement grandir cette initiative au sein de la filière aéroportuaire francophone.





Plus de 2 000 passagers concernés à Bastia





En Corse, les quatre aéroports jouent désormais pleinement le jeu. Lors de la première édition, Bastia était la principale plateforme mobilisée, les trois autres apportant leur soutien. Depuis l'année dernière, les quatre sites insulaires participent à l'opération. Cette édition intervient toutefois dans une période plus calme pour le transport aérien, avec l'entrée dans la saison hivernale et une diminution du nombre de vols. Malgré cette activité réduite, plus de 2 000 passagers ont été concernés par l’opération ce mardi à Bastia, en comptabilisant ceux qui devaient atterrir à Calvi mais dont l’avion a été dérouté à cause du mauvais temps. Sur la plateforme calvaise, entre 220 et 250 voyageurs avaient été recensés avant que les avions ne soient déroutés. Au-delà des goodies distribués, cette opération entend surtout rappeler l'importance des voyageurs dans l'activité aéroportuaire. Une façon de leur témoigner de la reconnaissance, le temps d'une journée, et de rappeler que derrière chaque vol, il y a avant tout des passagers.

