Scaphandrier, cartographe, mécanicien naval, grutier ou encore ingénieur spécialisé dans les technologies maritimes… Autant de professions qui restent souvent méconnues du grand public et particulièrement des jeunes. Ce lundi, sur les quais du port Charles-Ornano d’Ajaccio, les métiers de la mer étaient à l’honneur à l’occasion du lancement officiel de la Semaine de l’industrie en Corse. Tout au long de l'enceinte portuaire, plusieurs stands avaient été installés pour permettre aux élèves, aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux représentants institutionnels et aux élus, d’aller à la rencontre des professionnels. L'occasion de découvrir concrètement leurs activités, leurs équipements et les formations permettant d'accéder à ces professions.



Organisée du 16 au 22 novembre partout en France, cette 15e édition de la Semaine de l'industrie s'inscrit dans une démarche nationale destinée à rapprocher le monde industriel du grand public, à valoriser les savoir-faire des entreprises et à faire connaître les opportunités d'emploi. Un rendez-vous qui prend chaque année davantage d'ampleur : l'édition 2025 avait rassemblé plus de cinq millions de participants autour de quelque 8 000 événements à travers le pays. En Corse, où l'économie demeure largement dominée par les activités de services, cette manifestation entend également rappeler que l'industrie constitue un secteur d'avenir, avec de réels besoins en compétences et en renouvellement de main-d'œuvre.





Une industrie corse qui représente plus de 7 400 emplois



Selon les chiffres présentés à l'occasion de cette Semaine de l'industrie par les services de l'État et l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC), l'île comptait, fin 2024, près de 1 000 établissements industriels employeurs. Au deuxième trimestre 2026, le secteur représentait 7 402 emplois salariés, soit 6 % de l'emploi salarié régional, contre 12 % à l'échelle nationale. Les industries agroalimentaires concentrent à elles seules près de 39 % de ces effectifs, devant les activités extractives, l'énergie, l'eau et la gestion des déchets, qui en regroupent 34 %. Autre indicateur révélateur de l'importance économique du secteur : le salaire brut mensuel moyen dans l'industrie atteint 3 300 euros en Corse, contre 2 984 euros pour l'ensemble du secteur privé, soit un niveau supérieur de 11 %. Mais derrière ces chiffres, les difficultés de recrutement demeurent importantes. Pour 2026, pas moins de 910 projets de recrutement ont été recensés dans l'industrie insulaire, dont 51 % sont jugés difficiles par les chefs d'entreprise. Un constat qui souligne tout l'enjeu de cette semaine de sensibilisation, notamment auprès des jeunes en quête d'orientation.





Au port Charles-Ornano, une vitrine des métiers de la mer



Pour cette journée inaugurale, le choix du nautisme n'avait rien d'anodin. Sur une île disposant de nombreuses infrastructures portuaires et d'une importante activité maritime, les métiers liés à l'entretien, à la réparation, à l'ingénierie ou encore aux interventions sous-marines constituent autant de débouchés professionnels. Cette manifestation s'inscrit également dans le cadre du projet de coopération Cleanport, porté par le port Charles-Ornano et la Ville d'Ajaccio, avec notamment une action baptisée « L'école au port ». « Nous avons souhaité nous associer, avec les services de l'État, la Collectivité de Corse, l'Éducation nationale et les entreprises du port Charles-Ornano, à l'inauguration de la Semaine de l'industrie, afin de fédérer nos forces et de sensibiliser les jeunes et les demandeurs d'emploi aux métiers de l'industrie du nautisme », explique Sylvie Muraccioli, chargée de mission en charge des affaires européennes à la CAPA.





Plusieurs établissements scolaires, ainsi que des groupes de demandeurs d'emploi accompagnés par la Mission locale et France Travail, ont ainsi pu échanger directement avec les entreprises présentes. « Il existe de très beaux métiers dans la filière nautique en Corse. On peut notamment citer les cartographes, les spécialistes de la bathymétrie, les conducteurs d'engins, les grutiers, les experts maritimes, les ingénieurs en études techniques, mais également les réparateurs et les techniciens de maintenance navale », poursuit Sylvie Muraccioli. Autant de professions techniques dont l'existence et les débouchés restent parfois insoupçonnés, y compris sur un territoire aussi étroitement lié à la mer que la Corse.

