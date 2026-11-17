Scaphandrier, cartographe, mécanicien naval, grutier ou encore ingénieur spécialisé dans les technologies maritimes… Autant de professions qui restent souvent méconnues du grand public et particulièrement des jeunes. Ce lundi, sur les quais du port Charles-Ornano d’Ajaccio, les métiers de la mer étaient à l’honneur à l’occasion du lancement officiel de la Semaine de l’industrie en Corse. Tout au long de l'enceinte portuaire, plusieurs stands avaient été installés pour permettre aux élèves, aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux représentants institutionnels et aux élus, d’aller à la rencontre des professionnels. L'occasion de découvrir concrètement leurs activités, leurs équipements et les formations permettant d'accéder à ces professions.
Organisée du 16 au 22 novembre partout en France, cette 15e édition de la Semaine de l'industrie s'inscrit dans une démarche nationale destinée à rapprocher le monde industriel du grand public, à valoriser les savoir-faire des entreprises et à faire connaître les opportunités d'emploi. Un rendez-vous qui prend chaque année davantage d'ampleur : l'édition 2025 avait rassemblé plus de cinq millions de participants autour de quelque 8 000 événements à travers le pays. En Corse, où l'économie demeure largement dominée par les activités de services, cette manifestation entend également rappeler que l'industrie constitue un secteur d'avenir, avec de réels besoins en compétences et en renouvellement de main-d'œuvre.
Une industrie corse qui représente plus de 7 400 emplois
Selon les chiffres présentés à l'occasion de cette Semaine de l'industrie par les services de l'État et l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC), l'île comptait, fin 2024, près de 1 000 établissements industriels employeurs. Au deuxième trimestre 2026, le secteur représentait 7 402 emplois salariés, soit 6 % de l'emploi salarié régional, contre 12 % à l'échelle nationale. Les industries agroalimentaires concentrent à elles seules près de 39 % de ces effectifs, devant les activités extractives, l'énergie, l'eau et la gestion des déchets, qui en regroupent 34 %. Autre indicateur révélateur de l'importance économique du secteur : le salaire brut mensuel moyen dans l'industrie atteint 3 300 euros en Corse, contre 2 984 euros pour l'ensemble du secteur privé, soit un niveau supérieur de 11 %. Mais derrière ces chiffres, les difficultés de recrutement demeurent importantes. Pour 2026, pas moins de 910 projets de recrutement ont été recensés dans l'industrie insulaire, dont 51 % sont jugés difficiles par les chefs d'entreprise. Un constat qui souligne tout l'enjeu de cette semaine de sensibilisation, notamment auprès des jeunes en quête d'orientation.
Au port Charles-Ornano, une vitrine des métiers de la mer
Pour cette journée inaugurale, le choix du nautisme n'avait rien d'anodin. Sur une île disposant de nombreuses infrastructures portuaires et d'une importante activité maritime, les métiers liés à l'entretien, à la réparation, à l'ingénierie ou encore aux interventions sous-marines constituent autant de débouchés professionnels. Cette manifestation s'inscrit également dans le cadre du projet de coopération Cleanport, porté par le port Charles-Ornano et la Ville d'Ajaccio, avec notamment une action baptisée « L'école au port ». « Nous avons souhaité nous associer, avec les services de l'État, la Collectivité de Corse, l'Éducation nationale et les entreprises du port Charles-Ornano, à l'inauguration de la Semaine de l'industrie, afin de fédérer nos forces et de sensibiliser les jeunes et les demandeurs d'emploi aux métiers de l'industrie du nautisme », explique Sylvie Muraccioli, chargée de mission en charge des affaires européennes à la CAPA.
Plusieurs établissements scolaires, ainsi que des groupes de demandeurs d'emploi accompagnés par la Mission locale et France Travail, ont ainsi pu échanger directement avec les entreprises présentes. « Il existe de très beaux métiers dans la filière nautique en Corse. On peut notamment citer les cartographes, les spécialistes de la bathymétrie, les conducteurs d'engins, les grutiers, les experts maritimes, les ingénieurs en études techniques, mais également les réparateurs et les techniciens de maintenance navale », poursuit Sylvie Muraccioli. Autant de professions techniques dont l'existence et les débouchés restent parfois insoupçonnés, y compris sur un territoire aussi étroitement lié à la mer que la Corse.
Une école de scaphandriers pour se former sans quitter la Corse
Parmi les stands qui ont suscité l'intérêt des jeunes, celui du CFMI, un nouveau centre de formation aux métiers de l'intervention sous-marine, installé depuis seulement quelques semaines au port Charles-Ornano. Jusqu'à présent, les candidats corses souhaitant devenir scaphandriers professionnels devaient obligatoirement se rendre sur le continent pour suivre leur formation. « Nous avons ouvert il y a un mois et accueilli nos premiers stagiaires. L'objectif est justement de permettre aux Corses de se former directement sur l'île, sans avoir à partir sur le continent. Ce sont des formations assez longues et exigeantes, qui durent cinq mois. Cela représentait donc une vraie contrainte pour les candidats », explique Christophe Lafond, formateur au CFMI.
Une nouvelle offre de formation qui doit aussi répondre aux besoins des entreprises locales spécialisées dans les travaux sous-marins. « On doit compter une dizaine de sociétés de travaux sous-marins en Corse. Nous sommes sur une île, avec de nombreux ports et des besoins importants. Les interventions peuvent concerner les infrastructures portuaires, les émissaires sous-marins, le renflouement de bateaux après des tempêtes ou encore des travaux sur des quais privés. Il y a donc pas mal de besoins en personnel », détaille-t-il. Pour le professionnel, cette journée constitue également une occasion de susciter de nouvelles vocations : « Un jeune intéressé peut commencer par pratiquer la plongée sous-marine, acquérir de l'expérience avec des niveaux de loisir, puis envisager ensuite une formation professionnelle. »
Des entreprises tournées vers l'innovation et de nouveaux débouchés
Le nautisme ne se limite cependant pas aux professions traditionnelles de la mer. Les nouvelles technologies occupent désormais une place croissante dans cette filière, comme l'illustre la société Helix, spécialisée dans la cartographie aérienne et la bathymétrie. « Nous réalisons notamment des mesures de profondeur de l'eau et de la cartographie sous-marine, mais en utilisant une méthode aérienne », explique François Menassé, représentant de l'entreprise.
Encore jeune, la société poursuit son développement malgré une conjoncture économique difficile. Elle travaille déjà sur le continent et prépare le lancement d'une deuxième structure spécialisée dans le logiciel, avec des ambitions qui dépassent les frontières insulaires. « Nous espérons toucher une clientèle beaucoup plus large, potentiellement mondiale. Dans le cadre de cette nouvelle activité, nous prévoyons une dizaine d'embauches d'ici cinq ans », précise François Menassé. Pour l'entrepreneur, les opportunités existent, à condition que les jeunes cultivent également leur curiosité et leur capacité à apprendre. « Les études, c'est une partie du travail. La curiosité personnelle et le travail à la maison en sont une autre. Aujourd'hui, avec Internet, les vidéos et l'intelligence artificielle, chacun peut approfondir ses connaissances dans un domaine qui le passionne. Nous recommandons aussi fortement l'alternance, qui permet d'acquérir une véritable expérience professionnelle dès la sortie des études. »
« Je ne savais pas qu'il existait autant de métiers autour du nautisme en Corse »
Du côté des lycéens, cette immersion dans l'univers industriel et maritime semble avoir éveillé quelques curiosités. Élève de première au lycée Laetitia d'Ajaccio, Julien fait partie de ces jeunes qui n'ont pas encore arrêté leur choix d'orientation. Cette journée lui aura au moins permis d'entrevoir de nouvelles possibilités. « Je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire après le bac. Mais découvrir qu'il existe en Corse toute une industrie autour du nautisme et des métiers de la mer, ça me fait réfléchir. Je me dis que ça pourrait être une voie intéressante », confie-t-il. Parmi les professions présentées, celle de scaphandrier a particulièrement retenu son attention. « J'ai été très intéressé par l'école de scaphandriers. Apparemment, les rémunérations sont intéressantes et puis on travaille dans un environnement plutôt sympa, sous l'eau, en mer. Franchement, il y a pire ! Ce n'est pas impossible que je m'oriente dans cette voie », sourit le lycéen.
Au-delà de la découverte des savoir-faire et des équipements, c'est bien la question de l'avenir professionnel des jeunes Corses qui se trouve au cœur de cette manifestation. Dans une île où les entreprises industrielles peinent parfois à recruter, mieux faire connaître les formations et les perspectives d'emploi disponibles localement représente un enjeu majeur. Et pour certains élèves présents ce lundi au port Charles-Ornano, cette première rencontre avec le monde de l'industrie pourrait bien constituer le début d'un projet professionnel.
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