Près de trois semaines après le rejet par le Sénat du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse, profondément remanié par les sénateurs, le gouvernement tente une nouvelle fois de relancer les discussions. Une réunion doit en effet se tenir ce mardi 17 novembre à 16h30, à l'Hôtel de Roquelaure, à Paris, à l'initiative de la ministre de la Décentralisation, Françoise Gatel. Cette fois, ce sont les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les parlementaires corses, qui ont été conviés autour de la table. Les présidents des deux chambres, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, ne devraient toutefois pas participer à cette rencontre. Du côté de la délégation insulaire, Jean-Jacques Panunzi, le sénateur de Corse-du-Sud, ne devrait pas non plus être présent.



Une nouvelle tentative pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le processus d'autonomie depuis le vote du Sénat, qui avait provoqué une vive colère dans l'île. La semaine dernière, le gouvernement avait déjà tenté de renouer le dialogue en convoquant un comité stratégique le 12 novembre. Mais cette réunion avait finalement dû être annulée après le refus du président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, d'y participer, demandant en parallèle au gouvernement de tenir compte de la résolution adoptée par l'Assemblée de Corse le 4 novembre et de clarifier ses intentions avant d'envisager une reprise des discussions.



C'est donc désormais vers les parlementaires que se tourne le gouvernement, avec l'espoir de parvenir à trouver un terrain d'entente entre les différentes forces politiques pour permettre au processus constitutionnel de reprendre son cours. Mais la tâche s'annonce particulièrement difficile, alors que les divergences restent profondes, notamment sur la question du pouvoir législatif de la Corse, largement remis en cause lors de l'examen du texte au Sénat. Et rien ne garantit aujourd'hui que cette nouvelle rencontre permettra de surmonter les désaccords qui ont conduit au blocage du processus.



D'autant que le calendrier joue désormais contre le projet d'autonomie. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2027, le texte doit encore être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant de pouvoir être soumis au Congrès. Autant d'étapes qui semblent aujourd'hui difficiles à franchir, alors que le temps nécessaire pour parvenir à un compromis se réduit de semaine en semaine, avec, en toile de fond, le risque de voir quatre années de discussions, de négociations et de compromis se solder par un échec, sans avoir permis la moindre évolution institutionnelle pour la Corse.

