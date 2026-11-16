Devant une salle comble mais dans le calme, notamment lié au fait que les prévenus comparaissaient en visioconférence du fait du contexte de menaces et de colère suscitées par l'affaire sur l'île, la décision du tribunal a été mise en délibéré au 23 novembre.



Les faits remontent à la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Enzo, 21 ans, et Johan, 23 ans, très alcoolisés, rentraient d'une soirée à pied quand le premier grimpe sur la statue de la Vierge installée sur le rond-point d'entrée dans Porto-Vecchio en simulant une fellation tout en qualifiant la statue de "sale pute" et en la giflant à plusieurs reprises. Johan a lui filmé la scène tout en riant et disant "c'est tout ce qu'elle mérite" puis a diffusé la vidéo sur son compte Snapchat où ses publications comptent jusqu'à un million de vues, a-t-il dit devant le tribunal. Ils ont été jugés pour "dégradations en réunion" de la statue aux mains brisées et retrouvée sur la route, mais aussi pour "exhibition sexuelle" pour le premier et "complicité d'exhibition sexuelle" pour le second.



Mis en examen début octobre et placés sous contrôle judiciaire avec obligation de quitter la Corse immédiatement, les deux vingtenaires s'étaient vu refuser l'embarquement d'un avion de ligne puis d'un hôtel avant d'être exfiltrés de l'île à bord d'un avion de l'administration pénitentiaire qui "repartait à vide".



Tout en reconnaissant "la dégradation d'un objet sacré pour les Corses", la procureure a assuré n'avoir "aucune certitude" sur une motivation "antireligieuse" des jeunes hommes qui ont dit ne pas savoir trop qui était la Vierge. Mais elle s'est dite "inquiète" sur "l'image de la femme et son avilissement".



Elle a requis contre Enzo 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Ces réquisitions sont assorties d'une obligation de travailler, de soins, de réparer les dommages, d'un travail d’intérêts général de 240 heures et d'une interdiction de venir en Corse pendant le sursis probatoire.





Simone Veil ou Marie Curie, ça aurait été pareil



Contre Johan, " le vidéaste actif " qui " n'a pas une once de courage pour dire stop ", la magistrate a requis deux ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire pendant deux ans ainsi que les mêmes obligations que son camarade.



Johan ayant une condamnation en 2024 à un an de prison avec sursis pour vente de stupéfiants, la procureure a requis la révocation de quatre mois de ce sursis, ce qui porterait la peine requise à dix mois de prison ferme, pouvant être aménagés si le juge des libertés et de la détention le décide.



Enzo, qui a une seule mention à son casier, a reconnu les faits et assuré avoir "honte" de son acte en présentant ses excuses.



Johan a reconnu la complicité d'exhibition sexuelle mais a rejeté la dégradation en réunion, assurant n'avoir pas touché la statue tout en présentant ses "excuses aux croyants, aux Corses" et pour "ne pas avoir empêché cela".

Regrettant les menaces de mort contre son client et sa famille, son avocat, Me Jean-Sébastien Le Saux a plaidé la relaxe de la dégradation en réunion et a reconnu une "atteinte à la féminité mais pas une atteinte au sacré" : Cette statue aurait été celle "d'une Jeanne d'Arc, d'une Simone Veil ou d'une Marie Curie, malheureusement le résultat aurait été le même", a-t-il argumenté en demandant une peine de sursis probatoire total. "Il n'y a pas de dimension religieuse dans son acte", a insisté l'avocate d'Enzo, Me Caroline Joly en rejetant aussi toute peine de prison ferme.



Deux associations -l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) et l'association lutte pour l'égalité dans l'antiracisme (Lea)- ont demandé à se constituer partie civile et ont plaidé pour qu'un caractère "antireligieux" soit reconnu pour ces faits.