Statue de la Vierge Marie vandalisée à Porto-Vecchio : la Ghjuventù Indipendentista dénonce une situation “gravissime”

Avant l’ouverture du procès des deux saisonniers soupçonnés d’avoir vandalisé la statue de la Vierge Marie installée sur le rond-point du Stabiacciu à Porto-Vecchio, une dizaine de membres de la Ghjuventù Indipendentista ont tenu une conférence de presse ce lundi devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Dans un communiqué, le mouvement indépendantiste dénonce une situation « gravissime », « la traduction des conséquences du programme de dilution que subit la Corse depuis 1769 ». « La profanation et la destruction de la statue de la Madonna ne constituent pas un simple fait divers, ni une dégradation matérielle que l’on pourrait banaliser », écrit la Ghjuventù Indipendentista. « Elles touchent à un symbole qui dépasse largement sa seule dimension religieuse. Cette statue appartient à une mémoire collective, à une histoire, à un patrimoine spirituel, cultuel et culturel qui ont traversé les générations de Corses. Elle représente une part de cet héritage qui façonne notre rapport à notre terre et à notre identité. »





Dans son communiqué, le mouvement inscrit également cet événement dans une réflexion plus large sur la place du christianisme dans l'identité corse. « La Corse est une Nation dont l'histoire, la culture et les traditions ont été profondément façonnées par le christianisme. Ses églises, chapelles. processions, fêtes patronales ou encore ses symboles ne sont pas des éléments décoratifs d'un folklore que l’on pourrait conserver ou abandonner selon les exigences d'un modèle institutionnel extérieur. Ils constituent une part vivante de notre patrimoine national. Nous considérons que la pseudo laïcité française, lorsqu'elle est conçue comme un instrument d'uniformisation et d'effacement des particularismes historiques, est intrinsèquement incompatible avec la continuité culturelle et cultuelle de notre Nation. Défendre cet héritage ne signifie pas nier la liberté de conscience de chacun. Cela signifie refuser que notre histoire soit régulée au rang d'une vulgaire particularité qu'il faudrait progressivement faire disparaître. »





La Ghjuventù Indipendentista dénonce également « avec une certaine consternation les tentatives de récupération de cette indignation par des acteurs dont le parcours politique et les appartenances successives interrogent profondément quant à la cohérence de leur engagement ». « La défense de notre Peuple, de son histoire et de ses intérêts nationaux ne peut-être une posture de circonstance, encore moins un costume que l'on revêt au gré des opportunités politiques. Comment prétendre aujourd’hui incarner la défense du Peuple Corse lorsque l'on a, hier encore, fréquenté des formations et des courants politiques dont le projet national est historiquement antagoniste aux revendications du Nationalisme Corse ? La défense de notre Nation exige de la constance, de la sincérité et une véritable cohérence idéologique. Elle ne saurait se réduire à une opération de communication, pas plus qu'elle ne peut devenir l'instrument d'une légitimité politique artificiellement construite », écrit-elle, estimant que cette situation est « une profonde malhonnêteté intellectuelle et une trahison des principes que l'on prétend aujourd'hui défendre ».





Enfin, le mouvement élargit son propos à la question de la démographie et de la maîtrise du territoire. « Depuis des décennies, la Corse connaît des transformations démographiques, économiques et foncières qui interrogent directement la possibilité, pour le Peuple Corse, de demeurer maître de son destin sur sa propre terre. La colonisation de peuplement, la pression immobilière, la spéculation foncière et la transformation de notre économie au profit d'intérêts coloniaux participent à fragiliser les conditions matérielles de notre continuité nationale. La dépossession territoriale nourrit le risque de dépossession culturelle. Et lorsque les symboles d'un Peuple sont méprisés, lorsque son histoire est ignorée et que ses traditions sont considérées comme négociables, c'est toute la question de sa reconnaissance nationale qui se trouve posée », poursuit-il avant de conclure : « Nous ne prétendons pas connaître les motivations personnelles de deux auteurs de cette ignominie. Nous refusons néanmoins que leurs actes soient isolés du contexte politique dans lequel ils prennent place. La Corse n'est ni une destination touristique sans histoire, ni un territoire disponible, ni une simple circonscription administrative. Elle est une Nation, un Peuple et une terre dont l'avenir appartient d'abord à celles et ceux qui en portent la continuité historique. »

