Vierge vandalisée à Porto-Vecchio : les deux saisonniers jugés ce lundi à Ajaccio

C'est une affaire qui avait suscité une très vive émotion dans toute la Corse au début du mois d'octobre. Les deux saisonniers soupçonnés d'avoir vandalisé la statue de la Vierge Marie installée sur le rond-point du Stabiacciu, à Porto-Vecchio, doivent répondre de leurs actes devant la justice ce lundi à 14 heures. Âgés de 21 et 24 ans, Enzo Debhi-Charbonnier et Johan Courtel comparaîtront devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio, mais ne seront pas physiquement présents à l'audience. Pour des raisons de sécurité, les deux prévenus, qui avaient dû quitter précipitamment l'île après leur interpellation, seront en effet entendus en visioconférence.
Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier. Peu avant 3 heures du matin, la statue de la Vierge Marie avait été retrouvée arrachée de son socle et gravement endommagée. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avaient rapidement permis d'identifier deux hommes se livrant à des gestes obscènes sur la statue. Dans un communiqué publié au lendemain de leur interpellation, la procureure de la République d'Ajaccio, Fanny Floquet, avait notamment indiqué que « l'un d'eux, suspendu à la statue, mimait un acte sexuel en tenant des propos à connotations sexuelle et sexiste ».
Interpellés quelques heures après les faits, les deux hommes, qui travaillaient comme saisonniers dans l'hôtellerie-restauration à Porto-Vecchio, avaient été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le parquet d'Ajaccio le 2 octobre. Ils avaient alors été placés sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître en Corse jusqu'à leur procès. Une décision prise dans un contexte particulièrement tendu, alors que les dégradations avaient provoqué une vague d'indignation dans l'île. Près de 200 personnes s'étaient notamment rassemblées devant la gendarmerie de Porto-Vecchio pour exprimer leur colère. Dans la foulée, les deux mis en cause avaient dû être exfiltrés de l'île pour assurer leur sécurité.
À la veille de leur procès, l'un des deux prévenus a toutefois tenu à présenter publiquement ses excuses. Dans un entretien accordé ce dimanche à La Dépêche du Midi, Enzo Debhi-Charbonnier, un Toulousain de 21 ans, affirme regretter profondément son comportement. « J'ai terriblement honte de mon acte et je n'ai jamais voulu offenser les personnes croyantes. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de tous les Corses et des habitants de Porto-Vecchio. J'ai réalisé la gravité de ce que j'ai fait et je le regrette profondément », assure-t-il.
Ce lundi, les deux hommes devront s'expliquer sur les circonstances de ces dégradations, mais aussi sur les motivations de leurs actes. Poursuivis pour « dégradations graves en réunion » au préjudice de la paroisse et de la mairie de Porto-Vecchio, ainsi que pour « exhibition sexuelle », ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
En attendant, la statue de la Vierge Marie est sur le point de retrouver sa place. Comme nous l’indiquions il y a quelques jours dans nos colonnes, elle a fait l'objet d'une restauration bénévole dans l'atelier de Denis Leonetti, entre Furiani et Biguglia. Après plusieurs semaines de travail pour réparer les parties endommagées, son retour sur le rond-point du Stabiacciu est prévu le 21 novembre prochain.
Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier. Peu avant 3 heures du matin, la statue de la Vierge Marie avait été retrouvée arrachée de son socle et gravement endommagée. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avaient rapidement permis d'identifier deux hommes se livrant à des gestes obscènes sur la statue. Dans un communiqué publié au lendemain de leur interpellation, la procureure de la République d'Ajaccio, Fanny Floquet, avait notamment indiqué que « l'un d'eux, suspendu à la statue, mimait un acte sexuel en tenant des propos à connotations sexuelle et sexiste ».
Interpellés quelques heures après les faits, les deux hommes, qui travaillaient comme saisonniers dans l'hôtellerie-restauration à Porto-Vecchio, avaient été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le parquet d'Ajaccio le 2 octobre. Ils avaient alors été placés sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître en Corse jusqu'à leur procès. Une décision prise dans un contexte particulièrement tendu, alors que les dégradations avaient provoqué une vague d'indignation dans l'île. Près de 200 personnes s'étaient notamment rassemblées devant la gendarmerie de Porto-Vecchio pour exprimer leur colère. Dans la foulée, les deux mis en cause avaient dû être exfiltrés de l'île pour assurer leur sécurité.
À la veille de leur procès, l'un des deux prévenus a toutefois tenu à présenter publiquement ses excuses. Dans un entretien accordé ce dimanche à La Dépêche du Midi, Enzo Debhi-Charbonnier, un Toulousain de 21 ans, affirme regretter profondément son comportement. « J'ai terriblement honte de mon acte et je n'ai jamais voulu offenser les personnes croyantes. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de tous les Corses et des habitants de Porto-Vecchio. J'ai réalisé la gravité de ce que j'ai fait et je le regrette profondément », assure-t-il.
Ce lundi, les deux hommes devront s'expliquer sur les circonstances de ces dégradations, mais aussi sur les motivations de leurs actes. Poursuivis pour « dégradations graves en réunion » au préjudice de la paroisse et de la mairie de Porto-Vecchio, ainsi que pour « exhibition sexuelle », ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
En attendant, la statue de la Vierge Marie est sur le point de retrouver sa place. Comme nous l’indiquions il y a quelques jours dans nos colonnes, elle a fait l'objet d'une restauration bénévole dans l'atelier de Denis Leonetti, entre Furiani et Biguglia. Après plusieurs semaines de travail pour réparer les parties endommagées, son retour sur le rond-point du Stabiacciu est prévu le 21 novembre prochain.