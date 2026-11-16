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A màghjina - U fanale d’Aiacciu, a luce di u ritornu


le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:25

Sous un ciel d’un bleu profond, chargé de nuages menaçants, le phare de la citadelle d’Ajaccio veille sur la mer et la ville. Son faisceau lumineux déchire l’obscurité naissante, tandis qu’un goéland traverse le ciel, les ailes déployées. Comme attiré par cette lueur familière, l’oiseau semble suivre le signal du gardien des côtes pour retrouver le chemin du port. Une rencontre fugace entre la lumière, la pierre et le ciel, à l’heure où Ajaccio bascule doucement dans la nuit
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