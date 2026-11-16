U tempu in Corsica
Après les averses orageuses qui caractérisent la matinée, le ciel se voile et dans le courant de la journée le Libecciu souffle entre 70 et 90 km/h. Les températures maximales sont stables autour de 21 degrés.
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Dans le ciel de Prunelli di Fium'Orbu (Géraldine Guerino)