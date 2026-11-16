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U tempu in Corsica


le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:05

Après les averses orageuses qui caractérisent la matinée, le ciel se voile et dans le courant de la journée le Libecciu souffle entre 70 et 90 km/h. Les températures maximales sont stables autour de 21 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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