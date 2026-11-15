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La RT40 rouvre après cinq jours de fermeture entre Bonifacio et Pianottoli


le Dimanche 15 Novembre 2026 à 19:21

Depuis ce dimanche 15 novembre, la circulation est de nouveau possible sur la RT40 entre Bonifacio et le carrefour de Scopetto à Figari. Après plusieurs jours de pompage, une brèche a été réalisée dans la retenue collinaire de Frasselli, dite « étang Wagner », afin de permettre l’écoulement de l’eau et réduire le risque de rupture de la digue.



Fermée depuis mardi, la RT 40 a pu rouvrir ce dimanche en fin d'après-midi.
Fermée depuis mardi, la RT 40 a pu rouvrir ce dimanche en fin d'après-midi.
Cinq jours après sa fermeture préventive, la RT40 renoue avec le trafic routier dans le secteur de Ventilegne. La commune bonifacienne a annoncé le plein succès de l’opération de sécurisation de la retenue collinaire de Frasselli. La route avait été fermée le mardi 10 novembre sur environ 5 km, entre l’embranchement de la Tonara et celui de Scopetto, après la découverte d’une fragilisation de la digue naturelle de cette retenue, plus connue sous le nom d’« étang Wagner » ou d'Ena Longa. À la suite des fortes pluies qui ont meurtri l’Extrême-Sud, un important éboulement avait affecté l’ouvrage, faisant craindre une rupture et un déversement massif d’eau dans la vallée de Ventilegne, en direction de la baie du même nom. Dès lors, la RT40, située en contrebas, était menacée, d’où sa fermeture à titre préventif. Conséquence pour les automobilistes : durant la fermeture de l’axe, il fallait compter une cinquantaine de minutes pour rallier Bonifacio depuis Pianottoli, contre une dizaine de minutes en temps normal par la RT 40.

Une mobilisation commune

Des opérations de pompage ont débuté jeudi et se sont poursuivies sans interruption jusqu’à ce dimanche. Hébergé au COSEC de Bonifacio, un détachement de militaires de la Sécurité civile de Corte a en effet assuré les pompages jour et nuit « parfois sous une pluie battante et dans des conditions difficiles », a salué le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. 

Une brèche a finalement été réalisée ce dimanche dans la retenue, permettant l’écoulement de l’eau et la réduction du risque lié à la fragilisation de la digue. Après une visite de contrôle des services compétents, la situation a été considérée comme maîtrisée et la réouverture de la route autorisée. En plus de la Sécurité civile, des services de l’État et de la municipalité, cette opération sensible aura également mobilisé le Bureau de recherches géologiques et minières, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Collectivité de Corse et l’entreprise Malagoli.




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