Zalana : d'importants moyens mobilisés pour retrouver un homme égaré depuis samedi soir

Les sapeurs-pompiers sont mobilisés depuis samedi soir sur la commune de Zalana pour tenter de localiser un homme égaré. Ce dernier a pu contacter sa famille dans la soirée, mais n'a toujours pas été retrouvé.

Les recherches se sont poursuivies durant la nuit dans des conditions particulièrement difficiles, en raison d'une météo défavorable et du relief accidenté du secteur. Face à ces difficultés, les secours ont renforcé leur dispositif ce dimanche matin.



Des équipes spécialisées et deux hélicoptères engagés

D'importants moyens humains et techniques sont mobilisés. Le dispositif comprend notamment le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) du SIS 2B, le Groupe Montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, ainsi que les équipes cynophiles des services d'incendie et de secours de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Des personnels des centres de secours de Cervioni, Lucciana et Venacu participent également aux opérations, avec l'appui d'un drone.

Les recherches bénéficient par ailleurs du soutien de deux hélicoptères : le Dragon 2B de la Sécurité civile et le Choucas de la gendarmerie. Sur le terrain, les recherches bénéficient également du concours des chasseurs de la région.

Un poste de commandement communal a été activé afin de coordonner les opérations. Les gendarmes sont également présents sur place.

Les recherches se poursuivent ce dimanche pour tenter de retrouver l'homme égaré.