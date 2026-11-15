Ajaccio - Quatre nouveaux bureaux de vote pour rapprocher les électeurs de leur domicile

À Ajaccio, les électeurs voteront dans de nouveaux bureaux à partir du 1ᵉʳ janvier 2027. La révision du découpage électoral, transmise au préfet le 9 juillet dernier puis validée par les services de l’État, vise à adapter l’organisation des scrutins à l’évolution de la population et des quartiers. La commune comptera alors 42 bureaux de vote ordinaires, contre 41 actuellement. Un bureau de rattachement dérogatoire s’ajoutera dans les deux cas pour les électeurs détenus rattachés à Ajaccio. La Ville justifie cette réorganisation par la hausse du nombre d’électeurs, passé de 34 385 en 2016 à 37 463 en 2026, mais aussi par le développement de plusieurs secteurs, notamment Mezzavia, les Salines, la Rocade et le secteur des Padule. Certains bureaux dépassent aujourd’hui les préconisations du ministère de l’Intérieur, qui recommande, dans la mesure du possible, de ne pas dépasser 800 à 1 000 électeurs par bureau.





La démarche, défendue en conseil municipal par le maire Stéphane Sbraggia, entend ainsi mieux répartir les électeurs, rapprocher leur lieu de vote de leur domicile et améliorer leurs conditions d’accueil. La Ville souligne également la nécessité de tenir compte des évolutions des quartiers et de rendre les opérations électorales plus accessibles. Quatre nouveaux bureaux seront créés : au gymnase Demardari, pour rééquilibrer les bureaux des Padule et rapprocher les électeurs des Millelli et de la route d’Alata ; au collège Arthur Giovoni, qui compte actuellement 1 478 électeurs ; à l’école Simone-Veil, où deux bureaux regroupent respectivement 1 401 et 1 193 électeurs ; et à l’école maternelle Jean-Moulin, pour accompagner le développement de Mezzavia et du secteur de Suartello.



Des électeurs informés dès janvier sur leur nouveau bureau de vote



En parallèle, trois bureaux existants seront supprimés ou fusionnés. Les bureaux 24 et 25 de l’école Pascal-Paoli seront réunis. Le bureau 36 de l’école maternelle de Pietralba disparaîtra, avec une redistribution de ses électeurs. Enfin, le bureau 39 du groupe scolaire Jean-Moulin sera supprimé : ses électeurs seront rattachés au nouveau bureau créé aux Padule. Plusieurs lieux de vote seront aussi déplacés à compter de 2027. Le complexe Pascal-Rossini accueillera les bureaux de la Cité-Grossetti et de l’école du cours Général-Leclerc. Le collège Fesch récupérera un bureau actuellement installé au complexe Pascal-Rossini. Le gymnase Demardari regroupera les deux bureaux des Padule, tandis que la Maison des associations des Padule et l’espace municipal d’Aspretto accueilleront chacun un bureau transféré depuis l’école élémentaire de Pietralba.





Les périmètres géographiques seront également ajustés dans plusieurs secteurs, notamment aux Sanguinaires, au Mont-Thabor, à Mezzavia, à Carrosaccia, sur la route d’Alata et à Campiccioli, ainsi qu’aux chemins Alzo di Leva et d’Erbajolo. Les électeurs concernés seront informés individuellement en janvier de leur nouveau bureau de rattachement et, le cas échéant, de leur nouveau lieu de vote.



A noter sur ce point que la Commission de contrôle des listes électorales (CCLE), n’a pu être constituée selon sa composition habituelle, faute de désignation d’un représentant par la liste « Gagner pour Ajaccio ». Elle sera donc formée selon la composition spéciale prévue par le Code électoral. François Filoni, du groupe Gagner pour Ajaccio, a expliqué que son groupe n’avait pas désigné de représentant en raison du différend portant sur le local de l’opposition. Il estime que le groupe ne dispose pas d’un espace suffisamment équipé pour travailler et a rappelé que la Ville ne lui avait remis une clé qu’après la saisine du tribunal administratif. « Nous aurions désigné quelqu’un à la commission si les moyens prévus pour le groupe d’opposition avaient été mis à notre disposition. Le seul équipement que nous avons dans ce local, c'est une table et le papier toilette (sic) », a-t-il déclaré, ajoutant que cette décision était, selon lui, un moyen de faire entendre le groupe. En réponse, Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, visiblement surpris, s’est engagé à mettre à sa disposition un local et des équipements informatiques permettant à ses membres de travailler normalement.





