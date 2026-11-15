Un automobiliste et son chien mis en sécurité à Alistro
La rédaction le Dimanche 15 Novembre 2026 à 08:21
Les fortes précipitations ont mobilisé les secours sur la Plaine orientale. Samedi, vers 23 heures, les sapeurs-pompiers de Cervioni sont intervenus à Alistro, sur la commune de San-Giuliano, pour porter assistance à une personne qui s'était engagée avec son fourgon sur un chemin rendu difficilement praticable par les pluies.
Les secours ont procédé à la mise en sécurité de l'occupant du véhicule et de son chien.