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Deux blessés dans des accidents à Lumio et Lucciana


La rédaction le Dimanche 15 Novembre 2026 à 08:17

Deux accidents de la circulation ont fait deux blessés à Lumio et à Lucciana



Deux blessés dans des accidents à Lumio et Lucciana
Samedi, peu avant 20 heures, un automobiliste de 23 ans a été victime d'une sortie de route à forte vitesse sur la commune de Lumio. Seul en cause, le véhicule a quitté la chaussée dans des circonstances qui restent à préciser. Le jeune homme, en urgence relative, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Calvi avant d'être évacué vers le centre hospitalier de Calvi.
Un second accident s'est produit vers 3h30, dans la nuit de samedi à dimanche, au début du cordon lagunaire, sur la commune de Lucciana. Une voiture a percuté un poteau. Sa conductrice, âgée de 81 ans, a été légèrement blessée. Prise en charge par les pompiers de Lucciana, elle a été transportée au centre hospitalier de Bastia.




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