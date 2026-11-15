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A màghjina - U fornu in Ostricacce


le Dimanche 15 Novembre 2026 à 07:20

À U Fornu, à Ostricacce, sur les hauteurs de Pianellu, à l'heure où le jour s'efface, les vieilles pierres se parent d'or et le ciel se drape de nuages aux teintes rosées. Dans le silence de la montagne insulaire, cet ancien four semble veiller sur la mémoire d'un village et d'un temps où le feu, la pierre et le pain rythmaient la vie des hommes. Un instant suspendu, entre patrimoine et poésie.
Si, comme Jean-François Grazi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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