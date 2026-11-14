Handball N2 - Antibes stoppe Corte – Ile-Rousse (31-25)

Cosec municipal de Corte.

Antibes bat Corte – Ile-Rouse 31-25 (mi-temps : 13-13).

Arbitres MM. Lampe et Menaud.





Corte – Ile-Rousse

Lombes (11 arrêts), Gex (2 arrêts), Hmidi (11), Aillaud, Mebarek (1), Galibert, Pannequin-Poggioli, Pinelli, Saura (2), Achalme (2), Chmakeh (3), Alfieri, Balint, Niang (6).





Antibes

Baron (1), Gil (8 arrêts et un but), Mohammed (4), Sidibé (4), Faure (2), Blanc (2), Cunha (6), Cirio (4), Mouchot (5), Parnasse, Texier, Lodino, Bonsorte, Bouillard (2).





Dès l’entame, c’est le gardien antibois, Gil, qui se mettait en évidence en arrêtant le premier de la partie. Il donnait le ton et laissait déjà présager de ce que serait la suite du match…

Mais les Cortenais réagissaient bien et grâce à Hmidi, Niang et Mebarek collaient au score. Ils prenaient même l’avantage à la 14e minute avec un pénalty de Saura et doublaient l’écart deux minutes plus tard grâce à Hmidi : 11-9. Deux arrêts de Lombes auraient pu permettre aux hommes d’Adrien Magne de creuser un peu plus l’écart, mais deux balles perdues et un arrêt de Gil permettaient aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec le nul : 13-13.





Au début de la deuxième période, les Cortenais repassaient devant Antibes. Mais avec un tout petit point d’avance, ils s’exposaient aux contres fulgurants de leurs adversaires. Les deux équipes se rendaient ainsi coup pour coup jusqu’à la 41e minute de jeu. Tout d’abord Chamekh écopait de deux minutes et dans la foulée Galibert rejoignait lui aussi le banc. A quatre, Corte – Ile-Rousse subissait et les Antibois ne faisaient pas dans la dentelle. Ils profitaient bien sûr de cette aubaine pour revenir au score et prendre l’avantage. Un but, puis deux, puis trois d’avance semblaient sonner le glas des locaux qui non seulement butaient sur un grand Gil, mais accumulaient les maladresses, les pertes de balles… et les tirs sur les poteaux ! Niang et Hmidi tentaient bien de revenir. Mais Antibes ne s’en laissait pas conter en maintenant et accentuant même son avance. Même Gil y allait de son but ! Et les Cortenais ne pouvaient que constater les dégâts : 31-25 !

La prochaine journée aura lieu le samedi 21 novembre. A cette occasion Corte – Ile-Rousse recevra Guilherand-Granges à 15 heures.

