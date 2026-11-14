D2 Volstar - Le GFC Ajaccio s'impose dans la douleur face à France Avenir (3-2)

GFC Ajaccio - France Avenir : 3-2

Évolution du score : 23/25, 25/20, 23/25, 25/15, 15/8

Complexe du Palatinu

1 000 spectateurs environ

Arbitres : Mr Jean-Philippe Quentin et Atif Kaboul

Six de départ

Ajaccio : Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Sambou, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez

France Avenir : Agnese (libéro), Cisse, Delaporte, Kabse, Nowaczyk, Ebagne, Cragne, entraîneur : Paul Cooper



Le GFCA a évité le pire, mais n’a pas vraiment rassuré. Face à France Avenir, les Ajacciens ont livré une prestation irrégulière, ponctuée de fautes et de passages à vide. Ils ont finalement arraché la victoire au tie-break, en concédant un point qu’ils auraient pu espérer conserver. Cette rencontre devra vite être digérée avant deux déplacements consécutifs à Martigues puis à Fréjus. À domicile, le collectif de Frédéric Ferrandez était attendu à un meilleur niveau. Il a surtout laissé paraître une fébrilité inhabituelle.





Le premier set a donné le ton. Avec sept fautes de part et d’autre, le jeu est resté brouillon. Les Ajacciens ont souvent cédé à la facilité face aux jeunes du centre fédéral, décomplexés et nullement impressionnés,. Mené 7-10, le GFCA pouvait encore inverser la tendance. Sambou avait été préféré à Adriano au poste de pointu, et l’écart entre les deux formations semblait loin de refléter leur différence de niveau. Mais, même à hauteur de France Avenir à 20-20, les Gaziers n’ont jamais semblé en mesure d’élever leur jeu. Menés 21-24, ils ont sauvé une balle de set grâce à Adriano, sans empêcher leurs adversaires de conclure.





Entré en jeu à la place de Sambou, le Brésilien a ensuite lancé les siens dans le deuxième acte. Le GFCA a pris les commandes (7-3, puis 13-8), offrant à son public la réaction attendue. Mais ses approximations ont permis à France Avenir de rester au contact, à 19-16. Adriano a finalement fait la différence, avec huit points dans cette manche. La suite a confirmé les difficultés ajacciennes. Dominé au block — neuf contres pour France Avenir, contre quatre au GFCA —, le Gaz a aussi multiplié les fautes directes. Hormis Adriano au service, il a manqué d’impact dans les moments importants. Le troisième set est resté disputé (8-6, 14-12, 15-16, 20-20), avant que la fébrilité des locaux ne leur coûte la manche.





Il fallait alors éviter une défaite qui aurait constitué un sérieux camouflet au Palatinu. Le GFCA a heureusement retrouvé davantage d’efficacité pour remettre les deux équipes à égalité. Avec onze attaques, cinq blocks et deux aces, pour seulement trois fautes directes, les Ajacciens ont repris la maîtrise des échanges face à un adversaire qui a vite choisi de jouer son va-tout dans le jeu décisif. Le tie-break a enfin offert un niveau de jeu plus convaincant. Adriano a d’abord marqué les esprits avec une attaque puissante, puis un ace, pour donner l’avantage au Gaz (8-5). Soares Neto a ensuite pesé au service. Le GFCA a fini par s’imposer, soulagé d’avoir évité une mauvaise surprise, mais conscient qu’il devra montrer un autre visage à Martigues.





