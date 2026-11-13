Bastia : à Lupinu, deux jours pour découvrir les secrets des champignons de Corse

C’est un rendez-vous attendu des amateurs de nature et de cueillette. Ce week-end, la salle polyvalente de Lupinu accueillera une exposition consacrée à l’univers fascinant de la mycologie. Une manifestation qui rassemble habituellement près de 500 visiteurs sur deux jours, entre passionnés, familles et simples curieux.

Au cœur de cette rencontre, la découverte des richesses fongiques de l’île, mais aussi la prévention des risques liés à leur consommation. Les visiteurs pourront apporter le produit de leurs cueillettes, afin de le faire examiner et identifier par des spécialistes.

Une démarche particulièrement utile en cette période automnale, lorsque certaines espèces toxiques peuvent être confondues avec des variétés comestibles. Les organisateurs souhaitent également attirer l’attention sur les dangers liés à la pollution des milieux naturels.



Une biodiversité insulaire encore à explorer

Créée en 1993, la Société mycologique des piève de la Haute-Corse œuvre depuis plus de trente ans à l’étude et à la préservation de ce patrimoine naturel. Ses recherches contribuent notamment à l’élaboration d’une flore cryptogamique régionale, alors que de nombreuses espèces restent encore à découvrir ou à répertorier sur l’île.

De septembre à décembre, ses membres organisent des sorties hebdomadaires sur le terrain et participent, aux côtés des autres associations mycologiques corses, à l’inventaire national.

La transmission de ces connaissances aux jeunes générations figure également parmi leurs priorités, avec la volonté de développer les interventions dans les écoles et les collèges.

Soutenue notamment par la Collectivité de Corse, la Ville de Bastia et le Conservatoire botanique de Corse, c ette exposition offre ainsi l’occasion de mieux connaître les trésors discrets de nos sous-bois, tout en rappelant les précautions indispensables avant de les mettre dans son panier.