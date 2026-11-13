Tennis - Le « Ladies Open Calvi Eaux de Zilia » dans le Top 10 des tournois internationaux français féminins

Ce tournoi a été créé en 2018 par une bande d’amis, passionnés de tennis, autour du Tennis Club de Calvi et de l'association Sports@Calvi des Françoise Ciavaldini, Jean Gour, Didier Bicchieray... La première édition aura lieu en avril 2019, la seconde en 2021, celle de 2020 étant annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Au fil des ans, ce tournoi est devenu un rendez-vous incontournable dans le calendrier ITF, International World Tennis Tour, montant d’un cran pratiquement tous les ans. Ce jeudi 12 novembre, lors d’une réunion des directeurs des tournois français du circuit international au stade Roland Garros, la Fédération Française de Tennis a annoncé la montée du tournoi calvais en catégorie W100, soit le plus haut niveau du circuit ITF.





Lors de cette même réunion, les organisateurs balanins ont reçu le trophée du Meilleur Tournoi 2026 et ce pour la cinquième année consécutive. Aujourd’hui Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia fait figure de référence par son modèle d'organisation, porté conjointement par cinq acteurs :

Un Club, le Tennis Club de Calvi,

Une Association, Sports@Calvi composée de bénévoles,

Une Commune, la Ville de Calvi,

Une région, la Collectivité de Corse.

Un partenaire privé, Les Eaux de Zilia, dont la présidente assure aussi la présidence du club contrairement à la plupart des autres tournois, portés par des sociétés privées.







« Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus, hier a donc été officialisée la montée de notre tournoi en W100, soit une dotation de 100 000 dollars contre W75 l’an passé » explique Jean Gour le directeur du tournoi. « Le W100 est la plus haute classification des tournois ITF, Fédération Internationale du Tennis, dans le monde, qui aujourd’hui d’ailleurs porte le nom de WorldTour, et sachant qu’au-dessus se disputent les fameux tournois du grand Chelem. La date a été officialisée, notre tournoi se déroulera du 4 au 11 avril 2027. Si on a accepté ce défi c’est parce que finalement on n'était pas loin du cahier des charges exigé et qu’on pouvait boucler le budget avec nos partenaires. On sera sur 300 000 € de budget pour le tournoi 2027, mais on le fait sans prendre de risque parce que les gens nous suivent ».





Autre très bonne nouvelle pour les organisateurs présents à Paris, pour la 5e année consécutive, le tournoi balanin a été désigné comme le plus beau tournoi ITF 2026. « Ce qui est gratifiant c’est que ce trophée est décerné à la fois par les joueuses françaises et par les joueuses internationales. C’est pour nous une récompense exceptionnelle, surtout 5 fois d'affilée » déclare Jean Gour. Depuis sa création en 2019, le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia a remporté quatre trophées du meilleur tournoi dans sa catégorie (W25 en 2022, W40 en 2023, W75+ en 2024 et 2025), La Tournament Recognition Award de l’International Tennis Fédération, une première en France, l’Etoile de reconnaissance de l’ITF accrochée sur le site officiel de l’ITF, une distinction qui salue la qualité de l'accueil réservé aux joueuses, l'organisation de l'épreuve et l'engagement de toute l'équipe de bénévoles du Tennis Club de Calvi.





« Ce succès on le doit d’abord aux collectivités, et principalement la ville de Calvi et la Collectivité de Corse puis aux partenaires privés comme les Eaux de Zilia. Le site est bien sûr exceptionnel aussi et puis notre capacité a été de fédérer une centaine de bénévoles. Dans le monde il n'y a pas de tournoi de ce niveau-là uniquement organisé par des bénévoles, des gens passionnés. Et puis Il y a cette spécificité insulaire de vouloir bien faire les choses. Chaque fois qu'on nous a demandé de faire un truc, on a fait un peu plus. Le cahier des charges des fédérations est très strict, on coche les points, un par un, et puis après, tu mets ta spécificité insulaire. Par exemple, on organise des soirées, conviviales où on rigole bien. Notre organisation aujourd'hui sert de modèle à beaucoup de tournois en France ».







En avril, Calvi accueillera ainsi pour la première fois des joueuses du Top 100 mondial avec tout ce que cela peut représenter aussi au niveau médiatique. En prix, le « Ladies Open Calvi Eaux de Zilia » représentera le 8e tournoi français, le plus gros tournoi français sur surface dure extérieure. « C'est une aventure humaine passionnante » conclut Jean Gour.



