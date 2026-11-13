En Corse, une nouvelle formation pour accompagner les élus dans leur mandat

Accompagner les élus corses dans l’exercice de leur mandat en renforçant leurs compétences face aux enjeux actuels : c’est l’objectif de la nouvelle formation qui a débuté vendredi matin à Corte. Inscrite dans le cadre de la convention d’application 2023-2027 entre l’Université de Corse, l’État et la Collectivité de Corse, elle a été créée à partir d’un constat : face à la multiplication des lois, des décrets et des textes réglementaires, les élus locaux peuvent parfois éprouver des difficultés à suivre les évolutions législatives qui encadrent leur action. « Beaucoup d’élus m’ont fait part des problèmes rencontrés », explique Wanda Mastor, professeure agrégée de droit public, à l'origine de la création de la formation. Cette formation s’adresse aussi bien aux élus qui viennent de prendre leurs fonctions après les dernières élections municipales qu’à ceux qui exercent un mandat depuis plusieurs années. « Par exemple, on a dans la promotion le maire de Speloncato dont c’est le septième mandat. Même ceux qui sont expérimentés ont parfois besoin d’apprendre des choses, et ça se veut aussi être un lieu de rencontres et d’échanges pour les élus qui viennent de toute la Corse. »





Former les élus face aux nouveaux défis des collectivités





La formation s’articule autour de trois grandes thématiques, réparties sur 60 heures de cours en 12 semaines. La première sera consacrée à la maîtrise des fondamentaux, avec des cours « en droit de l’urbanisme, droit de la propriété publique, droit de l’action sociale, droit de l’évolution institutionnelle de la Corse et droit de la fiscalité locale ». « Pour être élu, il faut absolument maîtriser ces normes-là », précise Wanda Mastor. La deuxième portera sur la prévention et la gestion des risques, notamment « la prévention des conflits d’intérêts et des risques incendies et inondations ». « Il y aura aussi un cours sur la responsabilité pénale des élus, donné par le bâtonnier d’Ajaccio. » Enfin, un troisième volet abordera l’organisation et le fonctionnement des collectivités, avec des cours consacrés « à la gestion des ressources humaines, à la maîtrise de l’outil informatique, à la communication dans les médias ou à l’organisation d’une collectivité ».





Selon Wanda Mastor, si certaines problématiques sont indissociables de l’exercice d’un mandat local, comme la prévention des conflits d’intérêts, les élus doivent également s’adapter à de nouveaux défis. Parmi eux, la multiplication des textes législatifs et la diversité des compétences. « Les lois se multiplient, avec surtout un enchevêtrement de lois par rapport au niveau de compétences. Parfois, les élus me disent qu’ils ne savent pas qui doit agir entre la commune et l’intercommunalité, par exemple. » À cela s’ajoutent des défis liés au changement climatique. « On l’a vu avec le pont de Baliri qui a été endommagé par la crue du Tavignanu. Il faut aussi savoir agir face à ces nouveaux défis. »





Près d’une centaine d’élus locaux ont répondu présents pour suivre la formation. Face au nombre important d’inscriptions, celle-ci va se diviser en deux sessions. La première se tient du 13 novembre à la mi-février 2027 à Corte, tandis que la seconde aura lieu de la mi-février à la mi-mai 2027 à Ajaccio.

