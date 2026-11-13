Corte - Crue du Tavignani, Lisa Falconetti avoue avoir eu très peur

La maison de Lisa Falconetti est située sur les hauteurs de Baliri. Elle était aux premières loges pour voir le Tavignani grossir au fil des heures. Après la catastrophe du 5 novembre 2023, elle a pris l’habitude, avec ses parents, de surveiller le fleuve.





"C’est la première fois qu’une crue du Tavignani me fait peur"

« Sur le coup de midi, le fleuve a commencé à grossir. Mais de façon normale au début. Mais au fil des minutes il gonflait de plus en plus et je me suis précipitée pour porter ma voiture de l’autre côté du pont. C’est vers 14 h 30 que les eaux ont commencé à monter beaucoup plus que d’habitude. Quand on habite à côté, on est habitués et on voit vite à quel moment la crue peut devenir dangereuse. C’est là que les eaux ont touché le parking en terre. Je suivais l’évolution de la crue depuis ma fenêtre, puis je suis descendue sur le pas de ma porte et je me suis rapprochée du portail d’entrée du camping. Soudain une sorte de vague a recouvert totalement le parking et l’ensemble du site durant un peu plus d’une heure avant qu’une légère décrue ne commence. C’est en me rendant à l’extérieur que j’ai pu voir tous mes voisins, ce qui m’a rassurée. Je dois dire que cette crue m’a fait extrêmement peur, même si je n’étais pas inquiète pour ma maison qui est tout de même à 7 ou 8 mètres en hauteur, par rapport au parking. Mais j’avais peur pour le mur de soutènement le long de ma maison. C’est la première fois qu’une crue du Tavignani me fait peur. Mon père m’a dit hier soir que cette crue était certainement similaire à celle du 24 septembre 1974 qui avait fait 9 morts. Des jeunes qui avaient voulu camper non loin de la plage de Baliri. Je comprends aujourd’hui que ces jeunes n’avaient eu aucune chance face à une crue comme celle que j’ai vécue hier », a expliqué Lisa Falconetti.





Des forestiers sapeurs sur place

Ce vendredi matin, les équipes des forestiers sapeurs étaient sur le site très tôt pour nettoyer le pont et les alentours.

« Effectivement tôt ce matin, ils ont tronçonné les troncs qui étaient restés sur le pont, mais ils ont également nettoyé une partie du site. Des barrières de chantier ont également été installées en lieu en place des rambardes qui ont été emportées hier. La circulation est interdite aux véhicules jusqu’à ce qu’un expert examine la structure ce samedi matin. J’espère que celle-ci n’a pas été touchée. Je ne voudrais pas revivre ce que nous avons vécu en 2023 et ce durant 7 mois où nous avons été bloqués chez nous jusqu’à l’installation de ce pont. La circulation est autorisée pour les piétons, cela va me permettre de sortir pour faire quelques courses ».





Les crues du Tavignani ont marqué Corte

Certaines ont été dramatiques comme en septembre 1974, mais également plus tôt dans le temps. Dans son livre « L’histoire de Corte et des Cortenais », l’historien Jean Suberbielle évoque une crue du 6 octobre 1841. Ce jour-là, les eaux touchaient la voûte du Pont Vieux et l’on avait déploré deux victimes dont une jeune fille d’une dizaine d’années. Des témoignages rapportés par l’historien racontent également que les eaux recouvraient l’actuel parking de l’Université de Corse ainsi que les sites où se trouvent aujourd’hui la piscine, le Cosec ou encore le garage Renault ! Une crue exceptionnelle est également consignée par l’entrepreneur Denys Marchetti dans le rapport de construction du pont Diunisu daté d’octobre 1882. On peut y lire que « des pluies diluviennes s’étaient abattues sur la ville et dans la haute vallée durant plusieurs jours au point que les eaux étaient arrivées à seulement un mètre de l'ellipse. La maçonnerie avait été emportée ». Les eaux avaient alors été mesurées à 6,50 mètres…





Ce jeudi 12 novembre, le Tavignani a battu un record avec une hauteur de 9,40 mètres ! S’il n’a pas débordé sur les différents parkings situés sur les deux rives, c’est grâce à la construction d’immenses murs d’enrochements permettant de canaliser les eaux en furie.

Avec le réchauffement climatique, évoqué dans ces mêmes colonnes hier par l’hydrobiologiste Antoine Orsini, il faudra s’attendre à des crues de plus en plus importantes et destructrices dans les années à venir. Et il est à craindre que certains sites et habitations de Corte, situés le long du Tavignani, ne soient un jour sous les eaux…

