À Ajaccio, le report d’une motion sur le statut de résident déclenche un clash au conseil municipal

L’ordre du jour du conseil municipal d’Ajaccio s’annonçait sans difficulté particulière. Mais avant même son examen, un désaccord sur trois interventions de l’opposition nationaliste a fait monter la tension. Le maire, Stéphane Sbraggia, a renvoyé à la prochaine séance une motion en faveur du statut de résident en Corse et deux questions orales. Les élus d’Aiacciu Vivu ont alors quitté la salle. La motion, portée par Luc Bernardini, demandait le soutien de la Ville à l’instauration d’un statut de résident et à sa mise en œuvre à Ajaccio. Les deux questions portaient sur la captation vidéo des conseils municipaux et sur la date de livraison définitive de la place du Diamant. Le sujet du statut de résident s’inscrit dans un contexte politique tendu. Fin octobre, le Sénat a rejeté le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, par 181 voix contre 134.





Le règlement intérieur au cœur de l’échange



Dans un premier temps, Julia Tiberi a contesté le motif du report, décidé le matin même en commission municipale. Selon elle, la présence des élus à cette commission ne peut conditionner leur droit à interroger l’exécutif. L’élue nationaliste a notamment rappelé que la motion et les questions avaient été transmises au secrétariat général dans les délais prévus par le règlement intérieur. « On a un peu l’impression d’être des élèves punis par leur professeur», a-t-elle lancé, estimant que la décision pouvait donner le sentiment que la majorité ne souhaitait pas aborder « des sujets qui fâchent », allant jusqu'à remettre en doute le pouvoir décisionnaire de la commission, évoquant un possible « excès de pouvoir ».





Stéphane Sbraggia a défendu sa prérogative de fixer l’ordre du jour et a justifié le report par des délais trop courts pour préparer les réponses. Il a aussi souhaité que les sujets puissent être travaillés en amont avec la majorité. « C’est vous qui, à chaque fois, surjouez et théâtralisez », a-t-il répondu, assurant qu’il n’y avait « aucune intrigue ». À l’analogie de Julia Tiberi avec des élèves punis par leur professeur, le maire a répliqué : « Vous n’êtes pas mes élèves non plus ». Luc Bernardini a alors dénoncé ce qu’il considère comme un traitement différent selon l’auteur des motions. « Lors du conseil précédent », a-t-il rappelé, « la majorité en avait présenté deux sans respecter », selon lui, le délai de dépôt de 48 heures. Sur le statut de résident, il a fait valoir que le sujet était discuté depuis des années et accusé la majorité de vouloir « modifier complètement cette motion » et la « vider de sa substance ». Les élus nationalistes sont ensuite sortis de la salle, avant le début de l’examen de l’ordre du jour. A la sortie de la salle, Luc Bernardini expliquait la position de son groupe : « On a l'impression de ne pas être respecté comme il se doit. On nous avait dit, que cette mandature allait travailler avec tous les groupes, dans l'intérêt des Ajacciens. Visiblement, cela n'est pas le cas et on manque de respect aux 10 000 électeurs qui nous ont fait confiance ». Le débat sur leur motion et leurs deux questions est donc renvoyé au prochain conseil municipal.

