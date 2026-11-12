Corte - Le pont de Baliri sera expertisé samedi matin après la crue du Tavignanu

Dans un communiqué, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, annonce qu’un ingénieur structure de la Collectivité de Corse (CdC) se rendra sur place samedi matin pour examiner l’ouvrage.
Cette intervention doit permettre d’établir un premier diagnostic des dommages causés par la montée des eaux du Tavignanu, dont la crue a affecté plusieurs ouvrages ce jeudi.
Les conclusions de cette expertise seront déterminantes pour envisager la réouverture du pont aux véhicules. À ce stade, aucune date de remise en circulation n’a été annoncée.
Cette intervention doit permettre d’établir un premier diagnostic des dommages causés par la montée des eaux du Tavignanu, dont la crue a affecté plusieurs ouvrages ce jeudi.
Les conclusions de cette expertise seront déterminantes pour envisager la réouverture du pont aux véhicules. À ce stade, aucune date de remise en circulation n’a été annoncée.
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