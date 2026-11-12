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Corte - Le pont de Baliri sera expertisé samedi matin après la crue du Tavignanu


La rédaction le Jeudi 12 Novembre 2026 à 20:09

Endommagé par la crue du Tavignanu ce jeudi, le pont de Baliri, à Corte, fera l’objet d’une expertise ce samedi 14 novembre à 9 heures. L’objectif est d’évaluer les dégâts et de déterminer les conditions d’une réouverture à la circulation automobile en toute sécurité.



Corte - Le pont de Baliri sera expertisé samedi matin après la crue du Tavignanu
Dans un communiqué, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, annonce qu’un ingénieur structure de la Collectivité de Corse (CdC) se rendra sur place samedi matin pour examiner l’ouvrage.
Cette intervention doit permettre d’établir un premier diagnostic des dommages causés par la montée des eaux du Tavignanu, dont la crue a affecté plusieurs ouvrages ce jeudi.
Les conclusions de cette expertise seront déterminantes pour envisager la réouverture du pont aux véhicules. À ce stade, aucune date de remise en circulation n’a été annoncée.





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