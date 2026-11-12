« J’essaie de faire arrêter la cigarette à mon fils » : à Ajaccio, le Mois sans tabac mobilise aussi les proches

Un rendez-vous à l’hôpital, un stand aperçu au détour d’un couloir et quelques minutes pour demander conseil. Ce jeudi matin, Emma* a profité de son passage à l’Hôpital privé Sud Corse pour échanger avec les professionnelles du Mois sans tabac. Son objectif : trouver quelques arguments pour convaincre son fils de 21 ans de renoncer à la cigarette. « J’essaie de faire arrêter la cigarette à mon fils. Je me suis dit que les personnes présentes auraient peut-être des pistes, des mots pour essayer de le motiver », confie-t-elle. Elle aimerait intervenir avant que la dépendance ne s’installe. Une inquiétude qui fait écho à sa propre histoire.



Car Emma connaît le piège de la première cigarette. « J’ai été une grosse fumeuse. J’ai commencé en me disant que c’était une cigarette de temps en temps, que je gérais. Et puis, après, quand on essaie d’arrêter, c’est compliqué », raconte-t-elle. Quinze ans après avoir écrasé sa dernière cigarette, elle n’a pas oublié les difficultés du sevrage. « Je veux prendre le problème à la racine. Je sais qu’il a la motivation. Peut-être que si quelqu’un arrive avec les bons mots pour lui faire prendre conscience qu’on n’en a pas spécialement besoin et qu’on peut s’en passer, ce sera gagné. » Le prix du tabac est aussi un argument supplémentaire : « Quand j’ai arrêté, le paquet n’était même pas à cinq euros. C’était déjà un budget. Maintenant, à presque 15 euros… »



« Même si on n'est pas motivé, on peut être accompagné »



Cette démarche de prévention est précisément au cœur du Mois sans tabac, une campagne nationale portée par Santé publique France, le ministère chargé de la Santé et l’Assurance maladie. Le principe : relever le défi de trente jours sans cigarette, ce qui multiplie par cinq les chances d’arrêter définitivement.