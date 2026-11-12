« J’essaie de faire arrêter la cigarette à mon fils » : à Ajaccio, le Mois sans tabac mobilise aussi les proches

Dans le cadre du Mois sans tabac, un stand de sensibilisation et d’accompagnement était installé ce jeudi 12 novembre dans le hall de l’Hôpital privé Sud Corse
Un rendez-vous à l’hôpital, un stand aperçu au détour d’un couloir et quelques minutes pour demander conseil. Ce jeudi matin, Emma* a profité de son passage à l’Hôpital privé Sud Corse pour échanger avec les professionnelles du Mois sans tabac. Son objectif : trouver quelques arguments pour convaincre son fils de 21 ans de renoncer à la cigarette. « J’essaie de faire arrêter la cigarette à mon fils. Je me suis dit que les personnes présentes auraient peut-être des pistes, des mots pour essayer de le motiver », confie-t-elle. Elle aimerait intervenir avant que la dépendance ne s’installe. Une inquiétude qui fait écho à sa propre histoire.
Car Emma connaît le piège de la première cigarette. « J’ai été une grosse fumeuse. J’ai commencé en me disant que c’était une cigarette de temps en temps, que je gérais. Et puis, après, quand on essaie d’arrêter, c’est compliqué », raconte-t-elle. Quinze ans après avoir écrasé sa dernière cigarette, elle n’a pas oublié les difficultés du sevrage. « Je veux prendre le problème à la racine. Je sais qu’il a la motivation. Peut-être que si quelqu’un arrive avec les bons mots pour lui faire prendre conscience qu’on n’en a pas spécialement besoin et qu’on peut s’en passer, ce sera gagné. » Le prix du tabac est aussi un argument supplémentaire : « Quand j’ai arrêté, le paquet n’était même pas à cinq euros. C’était déjà un budget. Maintenant, à presque 15 euros… »
« Même si on n'est pas motivé, on peut être accompagné »
Cette démarche de prévention est précisément au cœur du Mois sans tabac, une campagne nationale portée par Santé publique France, le ministère chargé de la Santé et l’Assurance maladie. Le principe : relever le défi de trente jours sans cigarette, ce qui multiplie par cinq les chances d’arrêter définitivement.
Car Emma connaît le piège de la première cigarette. « J’ai été une grosse fumeuse. J’ai commencé en me disant que c’était une cigarette de temps en temps, que je gérais. Et puis, après, quand on essaie d’arrêter, c’est compliqué », raconte-t-elle. Quinze ans après avoir écrasé sa dernière cigarette, elle n’a pas oublié les difficultés du sevrage. « Je veux prendre le problème à la racine. Je sais qu’il a la motivation. Peut-être que si quelqu’un arrive avec les bons mots pour lui faire prendre conscience qu’on n’en a pas spécialement besoin et qu’on peut s’en passer, ce sera gagné. » Le prix du tabac est aussi un argument supplémentaire : « Quand j’ai arrêté, le paquet n’était même pas à cinq euros. C’était déjà un budget. Maintenant, à presque 15 euros… »
« Même si on n'est pas motivé, on peut être accompagné »
Cette démarche de prévention est précisément au cœur du Mois sans tabac, une campagne nationale portée par Santé publique France, le ministère chargé de la Santé et l’Assurance maladie. Le principe : relever le défi de trente jours sans cigarette, ce qui multiplie par cinq les chances d’arrêter définitivement.
En Corse, Addictions France accompagne l’opération depuis 2018. Pour Angélique Baudin, responsable du service régional de prévention et de formation de l’association, l’enjeu est d’aller vers les fumeurs, mais aussi de leur montrer que des solutions existent : « Un fumeur sur deux souhaite arrêter. La nicotine est une substance puissamment addictive. Il est parfois difficile d’arrêter, mais il existe plein de techniques », explique-t-elle. Parmi elles, les substituts nicotiniques et l’accompagnement comportemental par des professionnels de santé.
Et pas besoin d'avoir déjà pris sa décision pour pousser la porte d'une consultation. « Les personnes nous disent parfois : “On n’est pas motivé.” Mais nous, nous travaillons sur la motivation. Même si elles ne le sont pas, elles peuvent venir en accompagnement », insiste-t-elle.
La Corse parmi les régions les plus touchées
Derrière ces actions de proximité, les enjeux sanitaires restent importants. Selon une étude de Santé publique France publiée en février 2026, 68 000 décès étaient attribuables au tabagisme en France en 2023. Les régions Hauts-de-France, Grand Est et Corse figurent parmi les territoires les plus touchés par la mortalité attribuable au tabac, avec des taux supérieurs de 40 % à celui de l’Île-de-France, région hexagonale la moins concernée.
La mobilisation se poursuivra ce vendredi 13 novembre, de 9 heures à 18 heures, au centre commercial du Finosello, à Ajaccio, avant de gagner Bastia et la place Saint-Nicolas, le 28 novembre prochain.
Le prénom a été modifié afin de préserver l’anonymat.
Et pas besoin d'avoir déjà pris sa décision pour pousser la porte d'une consultation. « Les personnes nous disent parfois : “On n’est pas motivé.” Mais nous, nous travaillons sur la motivation. Même si elles ne le sont pas, elles peuvent venir en accompagnement », insiste-t-elle.
La Corse parmi les régions les plus touchées
Derrière ces actions de proximité, les enjeux sanitaires restent importants. Selon une étude de Santé publique France publiée en février 2026, 68 000 décès étaient attribuables au tabagisme en France en 2023. Les régions Hauts-de-France, Grand Est et Corse figurent parmi les territoires les plus touchés par la mortalité attribuable au tabac, avec des taux supérieurs de 40 % à celui de l’Île-de-France, région hexagonale la moins concernée.
La mobilisation se poursuivra ce vendredi 13 novembre, de 9 heures à 18 heures, au centre commercial du Finosello, à Ajaccio, avant de gagner Bastia et la place Saint-Nicolas, le 28 novembre prochain.
Le prénom a été modifié afin de préserver l’anonymat.
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