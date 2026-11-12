À Ajaccio, des lycéens bloquent leurs établissements pour défendre l’autonomie de la Corse

Un nouveau blocage annoncé vendredi



Dans un communiqué, les jeunes regrettent que les Corses, qui avaient vu dans ce processus « une petite lueur d'espoir », ne soient aujourd'hui « pas plus avancés sur leur statut ». Ils dénoncent également l'absence de garanties ayant conduit les élus nationalistes à ne pas se rendre à Paris ce jeudi. « L'autonomie que nous espérions s'en trouve condamnée », estiment-ils.



Face à cette situation, les lycéens souhaitent désormais donner une ampleur populaire à leur mobilisation. Des rencontres sont prévues avec Femu a Corsica et Core in Fronte pour échanger sur les suites du mouvement. Un nouveau blocage est d'ores et déjà annoncé ce vendredi.



Dans leur communiqué, les jeunes dénoncent enfin un État qui aurait, selon eux, « une fois de plus manqué de marquer l'histoire et réduit à néant des années de dialogue et de négociation afin de trouver une solution pour le bien commun ».



« On espère qu'il y aura une prise de conscience des élus territoriaux et nationaux, pour que nos responsables prennent leurs responsabilités et cherchent un compromis », conclut Jean-Baptiste. Pour les jeunes mobilisés, l'enjeu dépasse les bancs des lycées : « C'est un combat qui concerne tous ceux qui habitent en Corse. »