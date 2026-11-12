À Ajaccio, des lycéens bloquent leurs établissements pour défendre l’autonomie de la Corse

Le lycée Laetitia est bloqué depuis ce matin par des lycéens en réaction au rejet du texte sur l’évolution institutionnelle de la Corse au Sénat
Des banderoles aux slogans sans équivoque : « U nostru avvene si decide », « Sin'a quandu autunumia » ou encore « A ghjuventù corsa sarà sempri quì ». Ce jeudi matin, une vingtaine de jeunes se sont rassemblés devant le lycée Laetitia. Un mouvement similaire s'est tenu devant le lycée Fesch, à Ajaccio, pour dénoncer le coup d'arrêt donné au processus d'autonomie.
« On a décidé de bloquer à la suite des événements survenus au Sénat, du refus et de l'humiliation que subissent les nationalistes à Paris », explique Ghjuvan Camellu Corticchiato, élève de terminale au lycée Laetitia.
Présentée comme transpartisane, la mobilisation porte deux revendications principales pour Jean-Baptiste, élève de terminale au lycée Fesch : dénoncer la réaction des sénateurs et obtenir une reprise rapide des discussions. « Nous dénonçons une réaction qui ne nous paraît pas à la hauteur de la Chambre haute, qui se définit comme la représentante des territoires. Mais nous souhaitons aussi que le dialogue reprenne au plus vite. Chaque jour perdu est une chance de réussite en moins pour ce processus », souligne-t-il.
« On a décidé de bloquer à la suite des événements survenus au Sénat, du refus et de l'humiliation que subissent les nationalistes à Paris », explique Ghjuvan Camellu Corticchiato, élève de terminale au lycée Laetitia.
Présentée comme transpartisane, la mobilisation porte deux revendications principales pour Jean-Baptiste, élève de terminale au lycée Fesch : dénoncer la réaction des sénateurs et obtenir une reprise rapide des discussions. « Nous dénonçons une réaction qui ne nous paraît pas à la hauteur de la Chambre haute, qui se définit comme la représentante des territoires. Mais nous souhaitons aussi que le dialogue reprenne au plus vite. Chaque jour perdu est une chance de réussite en moins pour ce processus », souligne-t-il.
Un vingtaine de personnes était toujours mobilisés devant le lycée Fesch ce jeudi en milieu de matinée
Un nouveau blocage annoncé vendredi
Dans un communiqué, les jeunes regrettent que les Corses, qui avaient vu dans ce processus « une petite lueur d'espoir », ne soient aujourd'hui « pas plus avancés sur leur statut ». Ils dénoncent également l'absence de garanties ayant conduit les élus nationalistes à ne pas se rendre à Paris ce jeudi. « L'autonomie que nous espérions s'en trouve condamnée », estiment-ils.
Face à cette situation, les lycéens souhaitent désormais donner une ampleur populaire à leur mobilisation. Des rencontres sont prévues avec Femu a Corsica et Core in Fronte pour échanger sur les suites du mouvement. Un nouveau blocage est d'ores et déjà annoncé ce vendredi.
Dans leur communiqué, les jeunes dénoncent enfin un État qui aurait, selon eux, « une fois de plus manqué de marquer l'histoire et réduit à néant des années de dialogue et de négociation afin de trouver une solution pour le bien commun ».
« On espère qu'il y aura une prise de conscience des élus territoriaux et nationaux, pour que nos responsables prennent leurs responsabilités et cherchent un compromis », conclut Jean-Baptiste. Pour les jeunes mobilisés, l'enjeu dépasse les bancs des lycées : « C'est un combat qui concerne tous ceux qui habitent en Corse. »
Dans un communiqué, les jeunes regrettent que les Corses, qui avaient vu dans ce processus « une petite lueur d'espoir », ne soient aujourd'hui « pas plus avancés sur leur statut ». Ils dénoncent également l'absence de garanties ayant conduit les élus nationalistes à ne pas se rendre à Paris ce jeudi. « L'autonomie que nous espérions s'en trouve condamnée », estiment-ils.
Face à cette situation, les lycéens souhaitent désormais donner une ampleur populaire à leur mobilisation. Des rencontres sont prévues avec Femu a Corsica et Core in Fronte pour échanger sur les suites du mouvement. Un nouveau blocage est d'ores et déjà annoncé ce vendredi.
Dans leur communiqué, les jeunes dénoncent enfin un État qui aurait, selon eux, « une fois de plus manqué de marquer l'histoire et réduit à néant des années de dialogue et de négociation afin de trouver une solution pour le bien commun ».
« On espère qu'il y aura une prise de conscience des élus territoriaux et nationaux, pour que nos responsables prennent leurs responsabilités et cherchent un compromis », conclut Jean-Baptiste. Pour les jeunes mobilisés, l'enjeu dépasse les bancs des lycées : « C'est un combat qui concerne tous ceux qui habitent en Corse. »
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