Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) » : Une passionnante conférence proposée par les « Amis du musée de Bastia ».

Ce jeudi 12 novembre à 18h à l’auditorium du musée de Bastia, à l’invitation de l’association « Les amis du musée », le talentueux conférencier Jean-Christophe Liccia tiendra une conférence sur le thème : « Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) ». De 1794 à 1796, la Corse devient anglaise. Comme cela avait déjà été le cas à l'époque de la Corse indépendante de Pascal Paoli (1755-1769), et depuis le début de la guerre entre l'Angleterre et la France en 1793, le nouveau régime s'appuie sur une flotte de corsaires insulaires chassant les navires des nations ennemies, notamment français, depuis la Sardaigne aux côtes romaines et toscanes, et depuis le golfe de Gênes jusqu'à la Provence et la Catalogne. Quels étaient ces bâtiments corsaires, leurs armateurs, leurs marins et leurs capitaines ? Comment se déroulaient concrètement les campagnes en mer, les prises de bateaux, le partage et la vente du butin ? Embarquez à bord de l'un de ces bâtiments de guerre corses, découvrez leurs aventures et les ruses de leurs intrépides capitaines. Une passionnante conférence, à ne pas manquer.