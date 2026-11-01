CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Perquisitions du parquet financier à Cavallo et dans la région de Nice 08/11/2026 Autonomie de la Corse : le gouvernement relance la concertation et fixe un rendez-vous au 12 novembre 08/11/2026 Climat : en Corse, le numérique pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique 08/11/2026
Les brèves

Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) » : Une passionnante conférence proposée par les « Amis du musée de Bastia ».  09/11/2026

Ce jeudi 12 novembre à 18h à l’auditorium du musée de Bastia, à l’invitation de l’association « Les amis du musée », le talentueux conférencier Jean-Christophe Liccia tiendra une conférence sur le thème : « Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) ». De 1794 à 1796, la Corse devient anglaise. Comme cela avait déjà été le cas à l'époque de la Corse indépendante de Pascal Paoli (1755-1769), et depuis le début de la guerre entre l'Angleterre et la France en 1793, le nouveau régime s'appuie sur une flotte de corsaires insulaires chassant les navires des nations ennemies, notamment français, depuis la Sardaigne aux côtes romaines et toscanes, et depuis le golfe de Gênes jusqu'à la Provence et la Catalogne. Quels étaient ces bâtiments corsaires, leurs armateurs, leurs marins et leurs capitaines ? Comment se déroulaient concrètement les campagnes en mer, les prises de bateaux, le partage et la vente du butin ? Embarquez à bord de l'un de ces bâtiments de guerre corses, découvrez leurs aventures et les ruses de leurs intrépides capitaines. Une passionnante conférence, à ne pas manquer.   

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos l'application sur iOS et Android
Les brèves
09/11/2026 12:00

Les corsaires du Royaume Anglo-corse (1794-1796) » : Une passionnante conférence proposée par les « Amis du musée de Bastia ».

09/11/2026 11:48

Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 novembre

09/11/2026 11:43

Soirée culturelle à la Maison de la Corse de Marseille

06/11/2026 18:08

Bastia - Une superbe balade dans le ciel, de Galilée aux exoplanètes

05/11/2026 20:08

« Les fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel » : Une conférence de François Berlinghi à Bastia

04/11/2026 13:22

Bonifacio : Commémorations de l'Armistice

Les plus lus

Grève chez Air Corsica : des passagers bloqués au bord de la route lors d’un transfert vers Marseille

Les deux personnes décédées dans les inondations à Porto-Vecchio étaient originaires du Pas-de-Calais

Ajaccio - Le festival Ritrovu annulé après la disparition du danseur et chorégraphe Pierre-Antoine D'Orazio

Quatre jeunes Corses s’envolent pour plusieurs mois de service civique aux Philippines et à Madagascar

Carburants - La Corse passe sous le continent, mais le plein reste très cher

Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter de CNI et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles
  Novembre 2026  
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos